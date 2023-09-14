"Вышки Бойка" Украина будет использовать для усиления контроля в Черном море, — Юсов

Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов. Фото: УНИАН

"Вышки Бойко" официальный Киев будет использовать для усиления контроля в Черном море и подготовки к дальнейшим действиям в Крыму.

Об этом в эфире Национального телемарафона "Єдині новини" заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

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Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов объяснил, как сейчас будут использоваться так называемые "вышки Бойко".

"Мы не будем комментировать, в каком режиме, как будут находиться вышки, но сейчас мы можем посмотреть на остров Змеиный, который находится под украинским контролем, который используется украинскими силами безопасности и обороны, и, собственно, регулярно мы получаем оттуда, в том числе , новые фото-, видеоматериалы, фиксацию активных действий украинских Сил безопасности и обороны, которые используются для усиления защиты нашего суверенитета", — заявил Юсов.

Также Юсов отметил, что возвращение вышек — это очередной шаг к возвращению украинского контроля над акваторией Черного моря. А также Крыма.

Напомним, украинские военные вернули под контроль "вышки Бойко", находящиеся у берегов Крыма в Черном море. По данным разведчиков, враг был лишён возможности наблюдать и планировать операции на этой территории.

В частности, под контроль были возвращены буровые платформы "Петр Годовалец" и "Украина", а также СПБУ "Таврида" и СПБУ "Сиваш".