"Вышки Бойка" Украина будет использовать для усиления контроля в Черном море, — Юсов
"Вышки Бойко" официальный Киев будет использовать для усиления контроля в Черном море и подготовки к дальнейшим действиям в Крыму.
Об этом в эфире Национального телемарафона "Єдині новини" заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.
Как Украина будет использовать "вышки Бойко"
Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов объяснил, как сейчас будут использоваться так называемые "вышки Бойко".
"Мы не будем комментировать, в каком режиме, как будут находиться вышки, но сейчас мы можем посмотреть на остров Змеиный, который находится под украинским контролем, который используется украинскими силами безопасности и обороны, и, собственно, регулярно мы получаем оттуда, в том числе , новые фото-, видеоматериалы, фиксацию активных действий украинских Сил безопасности и обороны, которые используются для усиления защиты нашего суверенитета", — заявил Юсов.
Также Юсов отметил, что возвращение вышек — это очередной шаг к возвращению украинского контроля над акваторией Черного моря. А также Крыма.
Напомним, украинские военные вернули под контроль "вышки Бойко", находящиеся у берегов Крыма в Черном море. По данным разведчиков, враг был лишён возможности наблюдать и планировать операции на этой территории.
В частности, под контроль были возвращены буровые платформы "Петр Годовалец" и "Украина", а также СПБУ "Таврида" и СПБУ "Сиваш".