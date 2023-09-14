Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow "Вышки Бойка" Украина будет использовать для усиления контроля в Черном море, — Юсов arrow

"Вышки Бойка" Украина будет использовать для усиления контроля в Черном море, — Юсов

14 сентября 2023 01:56
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
"Вышки Бойка" Украина будет использовать для усиления контроля в Черном море, — Юсов
Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов. Фото: УНИАН
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

"Вышки Бойко" официальный Киев будет использовать для усиления контроля в Черном море и подготовки к дальнейшим действиям в Крыму.

Об этом в эфире Национального телемарафона "Єдині новини" заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

Читайте также:

Как Украина будет использовать "вышки Бойко"

Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов объяснил, как сейчас будут использоваться так называемые "вышки Бойко".

"Мы не будем комментировать, в каком режиме, как будут находиться вышки, но сейчас мы можем посмотреть на остров Змеиный, который находится под украинским контролем, который используется украинскими силами безопасности и обороны, и, собственно, регулярно мы получаем оттуда, в том числе , новые фото-, видеоматериалы, фиксацию активных действий украинских Сил безопасности и обороны, которые используются для усиления защиты нашего суверенитета", — заявил Юсов.

Также Юсов отметил, что возвращение вышек — это очередной шаг к возвращению украинского контроля над акваторией Черного моря. А также Крыма.

Напомним, украинские военные вернули под контроль "вышки Бойко", находящиеся у берегов Крыма в Черном море. По данным разведчиков, враг был лишён возможности наблюдать и планировать операции на этой территории.

В частности, под контроль были возвращены буровые платформы "Петр Годовалец" и "Украина", а также СПБУ "Таврида" и СПБУ "Сиваш".

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

20:14Гордон на Крещатике обругал мужчину в военной форме

13:30 Военный патруль проверил защитников, с которыми скандалил Гордон

23:45 Банки начнут блокировать счета: какие суммы теперь считают подозрительными

13:06 Ляшко рассказал о новых правилах мобилизации: как теперь будет работать ВЛК

19:52 "Домашний тиран и насильник": экс-супруга украинского звездного актера об их семейной жизни

None

"Украина поставит Россию на место", — Яременко

17:31"Говорим "нет" всем украинским олигархам": Польша приняла решение по импорту зерна

09:07 Цыганков покинет "Жирону": когда и куда перейдет украинец

Новость с фото

16:36 Во Львове СБУ задержала главного государственного инспектора таможенного поста "Краковец"

Новость с видео

12:51 Тянули на комиссию прямо с кровати: работники ТЦК ворвались в частное жилье

08:47 Украинца обязали вернуть пенсию в бюджет: что стало причиной

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз