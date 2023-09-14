"Вишки Бойка" Україна використовуватиме для посилення контролю у Чорному морі, — Юсов
"Вишки Бойка" офіційний Київ використовуватиме для посилення контролю в Чорному морі та підготовки до подальших дій у Криму.
Про це в етері Національного телемарафону "Єдині новини" заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.
Як Україна використовуватиме "вишки Бойка"
Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов пояснив, як зараз використовуватимуться так звані "вишки Бойка".
"Ми не будемо коментувати, в якому режимі, як будуть перебувати вишки, але зараз ми можемо подивитись на острів Зміїний, який знаходиться під українським контролем, який використовується українськими Силами безпеки і оборони, і, власне, регулярно ми отримуємо звідти, в тому числі, нові фото-, відеоматеріали, фіксацію активних дій українських Сил безпеки і оборони, які використовуються для посилення захисту нашого суверенітету", — заявив Юсов.
Також Юсов зазначив, що повернення вишок — це черговий крок до повернення українського контролю над акваторією Чорного моря. А також Криму.
Нагадаємо, українські військові повернули під контроль "вишки Бойка", що розташовуються біля берегів Криму в Чорному морі. За даними розвідників, ворог був позбавлений можливості спостерігати і планувати операції на цій території.
Зокрема, під контроль були повернуті бурові платформи "Петро Годовалець" та "Україна", а також СПБУ "Таврида" і СПБУ "Сиваш".