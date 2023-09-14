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"Вишки Бойка" Україна використовуватиме для посилення контролю у Чорному морі, — Юсов

14 вересня 2023 01:56
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
"Вишки Бойка" Україна використовуватиме для посилення контролю у Чорному морі, — Юсов
Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов. Фото: УНІАН
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

"Вишки Бойка" офіційний Київ використовуватиме для посилення контролю в Чорному морі та підготовки до подальших дій у Криму.

Про це в етері Національного телемарафону "Єдині новини" заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

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Як Україна використовуватиме "вишки Бойка"

Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов пояснив, як зараз використовуватимуться так звані "вишки Бойка".

"Ми не будемо коментувати, в якому режимі, як будуть перебувати вишки, але зараз ми можемо подивитись на острів Зміїний, який знаходиться під українським контролем, який використовується українськими Силами безпеки і оборони, і, власне, регулярно ми отримуємо звідти, в тому числі, нові фото-, відеоматеріали, фіксацію активних дій українських Сил безпеки і оборони, які використовуються для посилення захисту нашого суверенітету", — заявив Юсов.

Також Юсов зазначив, що повернення вишок — це черговий крок до повернення українського контролю над акваторією Чорного моря. А також Криму. 

Нагадаємо, українські військові повернули під контроль "вишки Бойка", що розташовуються біля берегів Криму в Чорному морі. За даними розвідників, ворог був позбавлений можливості спостерігати і планувати операції на цій території.

Зокрема, під контроль були повернуті  бурові платформи "Петро Годовалець" та "Україна", а також СПБУ "Таврида" і СПБУ "Сиваш".

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