Выискивал информацию об ВСУ: СБУ разоблачила очередного вражеского агента

Сотрудники СБУ. Фото: СБУ

Украинские прокуроры к 15 годам лишения свободы приговорили российского агента, получавшего координаты расположения и перемещения ВСУ. Помогал ему в этом завербованный им украинец.

Об этом пишет Офис Генерального прокурора.

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Благодаря прокурорам Черновицкой прокуратуры суд признал работника ФСБ РФ виновным в шпионаже. Его приговорили заочно к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

"Прокуроры в суде доказали, что кадровый сотрудник регионального управления ФСБ РФ по Красноярскому краю, действуя в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности и государственной безопасности Украины, собирал сведения в пользу государства-агрессора", — говорится в сообщении.

Агент ФСБ РФ. Фото: Черновицкая областная прокуратура

Чем занимались преступники

Завербованный украинец помогал преступнику собирать и передавать своему руководству информацию о местонахождении корпусов отдельного полка специального назначения "Азов" Нацгвардии Украины. Также он передавал данные по дислокации и перемещению военной техники и личного состава ВСУ.

Гражданин Украины приговорен к 16 годам лишения свободы за государственную измену.

Досудебное расследование проводила Служба безопасности Украины.

Напомним, Служба безопасности Украины объявила подозрение администратору Telegram-канала, ставшего агентом ФСБ. Он также корректировал ракетные удары оккупантов по Украине.