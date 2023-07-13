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У Генштабі розповіли, на яких ділянках фронту ЗСУ мають успіхи

13 липня 2023 09:25
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
У Генштабі розповіли, на яких ділянках фронту ЗСУ мають успіхи
Український військовий на фронті. Фото: Facebook Генштабу ЗСУ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Українська армія має частковий успіх на південному фронті та в районі Бахмута. На інших напрямках Сили оборони відбивають атаки російських окупантів.

Про це повідомив речник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов.

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Південний напрямок

За словами Андрія Ковальова, українські війська мають частковий успіх на кількох напрямках південного фронту.

Йдеться про наступні ділянки:

  • Новоданилівка — Широка Балка;
  • Мала Токмачка — Новопокровка.

"Українські захисники [...] закріплюються на досягнутих рубежах. Ворог чинить потужний опір, здійснює переміщення підрозділів та військ", — підкреслив речник Генштабу.

Він також додав, що росіяни змушені використовувати на цих напрямках свої резерви.

Війна під Бахмутом

На цьому напрямку українські війська продовжують наступати на південному та північному флангах навколо міста Бахмут.

На півдні від Бахмута Сили оборони України мали частковий успіх, відбили у ворога нові рубежі і закріплюються на цих позиціях.

Оборона ЗСУ

На інших напрямках українські захисники продовжують тримати оборону.

Росіяни протягом доби на цих чотирьох напрямках — Куп’янському, Лиманському, Авдіївському та Мар’їнському — здійснили близько 35 атак.

Усі спроби наступу росіян Сили оборони України успішно відбили.

Генштаб про свіжі успіхи ЗСУ на фронті
Генштаб про свіжі успіхи ЗСУ на фронті

Нагадаємо, спікер Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий заявив про сценарій, за яким росіяни самі можуть покинути Бахмут. Це стане можливим за допомогою артилерійських ударів.

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