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Вишукував інформацію про ЗСУ: СБУ викрила чергового ворожого агента

13 липня 2023 17:56
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Вишукував інформацію про ЗСУ: СБУ викрила чергового ворожого агента
Співробітники СБУ. Фото: СБУ
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Українські прокурори до 15 років позбавлення волі засудили російського агента, який отримував координати розташування та переміщення ЗСУ. Допомагав йому в цьому завербований ним українець.

Про це пише Офіс Генерального прокурора.

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Завдяки прокурорам Чернівецької прокуратури суд визнав працівника ФСБ РФ винним у шпигунстві. Його засудили заочно до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

"Прокурори у суді довели, що кадровий співробітник регіонального управління ФСБ РФ по Красноярському краю, діючи на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканості, обороноздатності і державній безпеці України, збирав відомості на користь держави-агресора", — йдеться у повідомленні.

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Агент ФСБ РФ. Фото: Чернівецька обласна прокуратура

Чим займались злочинці

Завербований українець допомагав злочинцю збирати та передавати своєму керівництву інформацію про місцеперебування корпусів окремого полку спеціального призначення "Азов" Нацгвардії України. Також він передавав дані щодо дислокації та переміщення військової техніки й особового складу ЗСУ.

Громадянина України засудили до 16 років позбавлення волі за державну зраду. 

Досудове розслідування проводила Служба безпеки України. 

Нагадаємо, Служба безпеки України оголосила підозру адміністратору Telegram-каналу, який став агентом ФСБ. Він також коригував ракетні удари окупантів по Україні.

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