Виталий Марков рассказал, каким видит будущее Украины и России

Офицер бригады "Буревій" Виталий Марков. Фото: Новини.LIVE

Офицер бригады "Буревій" Виталий Марков поделился своим видением будущего Украины и России. Он отметил, что мы вступаем в новую эру, которую он называет "эпохой терминатора", где главную роль играют машины, а война ведется с помощью технологий.

Журналистам Новини.LIVE удалось пообщаться на Лиманском направлении с офицером Виталием Маркивом, командующим подразделением, защищающим один из самых сложных участков фронта в районе Серебрянского леса.

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Что сейчас происходит на линии фронта

Марков отмечает, что противник использует большое количество управляемых авиабомб и ударных дронов. Он подчеркнул, что враг сейчас контролирует воздушное пространство, и это представляет серьезную проблему на фронте, особенно из-за нехватки противовоздушной обороны на линии столкновения.

"Они пытаются давить большим количеством КАБов и ударных дронов. Эта война быстро меняется. Противник сейчас доминирует небом. Это сейчас наша самая большая проблема на фронте. Кроме того, хлопот доставляет недостаточное количество ПВО именно на линии столкновения. Если проанализировать те события, которые происходили под время захвата Бахмута и Авдеевки, то ясно видно, как враг составлял каждое здание. Они здесь не считаются с гражданскими", — подчеркнул военный.

Офицер бригады "Буревій" Виталий Марков общается с журналистами Новини.LIVE. Фото: Новини.LIVE

Роль дронов в войне

Военный заявил, что в районе села Терны ударные дроны играют ключевую роль в формировании украинской обороны, где большинство вражеской техники было уничтожено FPV-дронами.

"Мы переходим в эпоху терминатора, когда происходит война машин. Сегодня дистанционное минирование проводится дронами, подрыв Черноморского флота происходит дронами. А кроме того, разведка, отражение штурмов и доставка провизии — это все дроны", — отметил Марков.

Марков отмечает важность развития производства ударных дронов и боеприпасов в Украине, поскольку враг активно развивается в этом направлении. Он обращает внимание на значительное давление, ощущаемое на фронте из-за разнообразного вооружения, особенно FPV-сектора.

Офицер бригады "Буревій" Виталий Марков общается с журналистами Новини.LIVE. Фото: Новини.LIVE

Что стало переломным моментом в войне

Марков отмечает, что военно-промышленный комплекс России значительно увеличил свои мощности и теперь Украине нужно развивать собственное производство на государственном уровне, чтобы противостоять этой угрозе.

"Переломный момент в гонке вооружения случился, когда Россия поставила свое ВПК на промышленный уровень с государственным обеспечением. БК для сбросов и FPV производят на заводах, кроме того, партии вооружения заходят из Китая. Если говорить о РЭБ и РЭР, то свое ВПК они увеличили в 9 раз. Там уже сейчас нужно ставить свое производство на государственный уровень, потому что противник понял, что проигрыш для него будет ознаменовать вывод войск из Украины. Анализируя то, что война в Афганистане привела к развалу Советского Союза, война в Украине может привести к расколу РФ", — заявил офицер бригады "Буревій".

Офицер бригады "Буревій" Виталий Марков общается с журналистами Новини.LIVE. Фото: Новини.LIVE

Почему распад России опасен для мира

Марков также высказывает мнение, что мир не готов к распаду России из-за риска неконтролируемого распределения ядерного потенциала. Он подчеркивает, что Россия состоит из разных национальностей, каждая из которых имеет свою идентичность, и распад страны может привести к серьезным последствиям.

"Миру не нужна неконтрольная Россия, разбитая на несколько племен. Это страна, которая собрана из разных национальностей и каждая имеет свою идентичность. На мой взгляд, при распаде России все эти племена заявят на собственную идентичность и заявят о выходе из состава. Стоит добавить, что тогда весь ядерный потенциал будет распространен не в одних руках, а это действительно может быть апокалипсисом. Поэтому нужно понимать, что никто не позволит России распасться. Возможно, что-то заменить в самой структуре, чтобы потом можно их разоружить – да. Пока у России есть ядерное оружие ее не будут разваливать", — добавил Макаров.

Офицер бригады "Буревій" Виталий Марков. Фото: Новини.LIVE

Что нужно для победы Украины

По мнению военного, война закончится только тогда, когда украинцы объединятся и заработают на победу. Он считает, что война есть борьба за существование Украины и защита ее идентичности.

"Война закончится тогда, когда мы все объединимся и начнем действительно работать на победу. Парадокс такой, что ты или кормишь свою армию и делаешь все от тебя зависящее. Или к тебе придет другая армия, силой мобилизуют, а твоих детей и жену отправят где-то на болота. Эта война — это борьба за наше существование, война за отстояние нашей идентичности", — подчеркнул офицер бригады "Буревой".

Напомним, военный Назаренко объяснил, почему оккупанты, несмотря на старания, не могут добиться успеха на фронте.

Ранее офицер артиллерии 4 бригады НГУ "Рубіж" Владимир Назаренко "Сонечко" рассказал, что нужно делать украинцам для победы в войне.