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Утечка секретной информации показала, что США следят и за союзниками: материал NYT

9 апреля 2023 03:17
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Вооруженные силы НАТО. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Во время русско-украинской войны Соединенные Штаты отслеживают действия как украинской, так и русской армий. Об этом свидетельствует недавняя утечка секретной документации Пентагона.

Об этом сообщает New York Times.

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Издание сообщает, что документы свидетельствуют об истощенной российской армии, ведущей войну в Украине. Также там содержатся данные американских спецслужб о времени нанесения ударов россией, даже о конкретных целях.

Эти разведывательные данные позволили США передать Украине критически важную информацию о том, как защитить себя. Утечка информации также демонстрирует американскую оценку украинской армии и критическую необходимость обеспечить ее средствами противовоздушной обороны.

"Данные разведки, похоже, указывают, что Соединенные Штаты также шпионят за высшим военным и политическим руководством Украины, что является отражением борьбы Вашингтона за получение четкого представления о боевых стратегиях Украины", — отмечает издание.

За кем следят США

Соответственно сообщается, что эта утечка показала, что США следит не только за рф, но и за союзниками. Также утечка информации усложнила отношения стран-союзниц и привела к сомнению в способности Вашингтона хранить тайны.

NYT отмечает, что рано говорить о масштабах ущерба утечке информации. Однако понятно, если россия разоблачит, откуда вытекает информация, то перекроет этот поток, который также будет иметь вред для Украины.

В материале отмечается, что объем разоблаченных данных составляет 100 страниц, 50 из которых обработали журналисты NYT.

Напомним, что в социальные сети Twitter и Telegram "слили" засекреченные военные документы США и НАТО. Они детализируют планы по развитию ВСУ перед запланированным контрнаступлением.

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