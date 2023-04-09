Утечка секретной информации показала, что США следят и за союзниками: материал NYT
Во время русско-украинской войны Соединенные Штаты отслеживают действия как украинской, так и русской армий. Об этом свидетельствует недавняя утечка секретной документации Пентагона.
Об этом сообщает New York Times.
О чем идет речь в "секретных" документах
Издание сообщает, что документы свидетельствуют об истощенной российской армии, ведущей войну в Украине. Также там содержатся данные американских спецслужб о времени нанесения ударов россией, даже о конкретных целях.
Эти разведывательные данные позволили США передать Украине критически важную информацию о том, как защитить себя. Утечка информации также демонстрирует американскую оценку украинской армии и критическую необходимость обеспечить ее средствами противовоздушной обороны.
"Данные разведки, похоже, указывают, что Соединенные Штаты также шпионят за высшим военным и политическим руководством Украины, что является отражением борьбы Вашингтона за получение четкого представления о боевых стратегиях Украины", — отмечает издание.
За кем следят США
Соответственно сообщается, что эта утечка показала, что США следит не только за рф, но и за союзниками. Также утечка информации усложнила отношения стран-союзниц и привела к сомнению в способности Вашингтона хранить тайны.
NYT отмечает, что рано говорить о масштабах ущерба утечке информации. Однако понятно, если россия разоблачит, откуда вытекает информация, то перекроет этот поток, который также будет иметь вред для Украины.
В материале отмечается, что объем разоблаченных данных составляет 100 страниц, 50 из которых обработали журналисты NYT.
Напомним, что в социальные сети Twitter и Telegram "слили" засекреченные военные документы США и НАТО. Они детализируют планы по развитию ВСУ перед запланированным контрнаступлением.