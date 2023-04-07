В сеть "слили" засекреченные документы США и НАТО о наступлении ВСУ: Пентагон ищет виновных

ВСУ

В социальные сети Twitter и Telegram "слили" засекреченные военные документы США и НАТО. Они детализируют планы по развитию ВСУ перед запланированным контрнаступлением.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники в Белом доме.

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Пентагон расследует, кто мог стоять за утечкой документов, появившихся в сети.

Военные аналитики заявили, что некоторые разделы документов, вероятно, были изменены — у них завышены американские оценки погибших украинских военных и занижены оценки погибших российских военных. Они считают, что эти изменения могут указывать на попытки дезинформации со стороны рф.

Представители администрации президента США Джо Байдена работали над тем, чтобы удалить документы из соцсетей. По состоянию на 6 апреля им это не удалось сделать.

"Мы знаем о сообщениях в социальных сетях. Министерство рассматривает этот вопрос", — сообщила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

Издание пишет, что документы не содержат конкретных планов боевых действий. Однако говорится о нуждах ВСУ по состоянию на 1 марта.

"Для опытного глаза российского военного планировщика, полевого генерала или аналитика разведки эти документы, без сомнения, содержат много соблазнительных подсказок. В документах упоминается, например, уровень расходов боеприпасов HIMARS. Пентагон публично не сообщал, насколько быстро украинские войска используют боеприпасы HIMARS, но документы это подтверждают", — сообщает NYT.

На одном из слайдов документа говорится, что на войне погибли от 16 до 17,5 тысячи российских военных, тогда как Украина якобы потеряла 71,5 тысячи бойцов. Пентагон сообщал, что оккупанты понесли гораздо большие потери, и что около 200 тысяч солдат с каждой стороны были убиты или ранены.

Военные аналитики отметили, что часть документов выглядит аутентично и может предоставить рф ценную информацию о графиках доставки оружия и войск, численности сформированных украинских подразделений и других военных деталей.

Издание сообщает, что документ с грифом "совершенно секретно" содержит информацию о "состоянии конфликта по состоянию на 1 марта". В этот день официальные лица Украины находились на базе США в Вайсбадене в Германии, а на следующий день их посетили глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк А. Милли и верховный главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи.

В другом документе есть информация об украинских военных подразделениях, технике и обучении с расписанием на январь-апрель.

"Документ содержит краткую информацию о 12 формируемых боевых бригадах, 9 из них, очевидно, тренируются и поставляются США и другими союзниками НАТО. Из этих 9 бригад, согласно документам, 6 будут готовы к 31 марта, а остальные — к 30 апреля. По оценкам аналитиков, украинская бригада насчитывает от 4 до 5 тысячи солдат", — пишет NYT.

К тому же в документе говорится, что общее количество техники, необходимое для 9 бригад, составляет более 250 танков и более 350 механизированных транспортных средств.

"Эта утечка является первым прорывом российской разведки, который стал достоянием общественности с начала войны", — добавило издание.

Напомним, Данилов заявил, что информация о времени и месте украинского контрнаступления закрыта. Однако, когда он начнется, граждане это увидят.