Витік секретної інформації показав, що США слідкує й за союзниками: матеріал NYT

Збройні сили НАТО. Фото: google.com

Під час російсько-української війни Сполучені Штати відстежують дії як української, так і російської армій. Про це свідчить нещодавній витік секретної документації Пентагону.

Про це повідомляє New York Times.

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Видання повідомляє, що документи свідчать про виснажену російську армію, що веде війну в Україні. Також там містяться дані американських спецслужб про час нанесення ударів росією, навіть про конкретні цілі.

Ці розвідувальні дані дозволили США передати Україні критично важливу інформацію про те, як захистити себе. Витік інформації також демонструє американську оцінку української армії та критичну необхідність забезпечити її засобами протиповітряної оборони.

"Дані розвідки, схоже, вказують на те, що Сполучені Штати також шпигують за вищим військовим і політичним керівництвом України, що є відображенням боротьби Вашингтона за отримання чіткого уявлення про бойові стратегії України", — зазначає видання.

За ким слідкують США

Відповідно повідомляється, що цей витік показав, що США слідкує не тільки за рф, а також і за союзниками. Також витік інформації вже ускладнив відносини країн-союзниць та призвів до сумнівів у здатності Вашингтону зберігати таємниці.

NYT зазначає, що рано говорити про масштаби шкоди витоку інформації. Однак зрозуміло, якщо росія викриє, звідки витікає інформація, то перекриє цей потік, що також матиме шкоду для України.

У матеріалі зазначається, що обсяг викритих даних становить 100 сторінок, 50 з яких опрацювали журналісти NYT.

Нагадаємо, що у соціальні мережі Twitter і Telegram "злили" засекречені військові документи США та НАТО. Вони деталізують плани з розбудови ЗСУ перед запланованим контрнаступом.