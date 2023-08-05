Вывезенный оккупантами из Мариуполя тигренок умер в московском цирке

Тигренок из Мариупольского зоопарка. Фото: Мариупольский городской совет

Россияне в мае 2023 года украли 3-месячного тигренка из зоопарка во временно оккупированном Мариуполе. Малыш умер в московском цирке.

В сообщают Telegram-канале Мариупольского городского совета.

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Почему тигренок умер

Животное взялся тренировать российский дрессировщик Эдгард Запашный. Он и сообщил о смерти питомца. По словам дрессировщика, у животного были врожденные проблемы с почками. Но почему, несмотря на болезнь, его забрали в цирк, он объяснить не смог.

В соцсетях Эргард кичился маленьким тигренком в мае, но дальше ни одного сообщения о животном нет. Эдгард поддерживает войну против Украины и распространяет фейки и кремлевские нарративы.

Ранее мы уже сообщали, в столичном зоопарке обустроили летний дом для каракал. Они проходят реабилитацию после жесткого обращения с животными.