В Мариуполе оккупанты начали новую волну принудительного выселения
Российские оккупанты начали очередную волну выселения жителей Мариуполя. В этот раз в Приморском районе города.
Об этом говорится на сайте Информационного сопротивления.
Выселение жителей Мариуполя
Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что российские оккупанты в прошлом месяце раздавали жителям сообщения, из каких домов должны выехать. В основном — в общежитие "строгого режима".
"В случае несогласия людей оставлять свою квартиру, их принудительно выбросят на улицу. Дома идут под снос. Так что панкаться или искать варианты с проживанием никто не будет", — написал Андрющенко.
Также Андрющенко отмечает, что о новых квартирах для мариупольцев уже никто не упоминает. Оккупанты предлагают всем просто записываться в квартирную очередь.
Напомним, во временно оккупированном Мариуполе российские захватчики ужесточили зачистку и репрессии против населения. Следовательно, за неделю под арест попадают около 100 граждан.