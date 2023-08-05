В Мариуполе оккупанты начали новую волну принудительного выселения

Российские оккупанты. Фото: УНИАН

Российские оккупанты начали очередную волну выселения жителей Мариуполя. В этот раз в Приморском районе города.

Об этом говорится на сайте Информационного сопротивления.

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Выселение жителей Мариуполя

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что российские оккупанты в прошлом месяце раздавали жителям сообщения, из каких домов должны выехать. В основном — в общежитие "строгого режима".

"В случае несогласия людей оставлять свою квартиру, их принудительно выбросят на улицу. Дома идут под снос. Так что панкаться или искать варианты с проживанием никто не будет", — написал Андрющенко.

Сообщение советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко в Telegram

Также Андрющенко отмечает, что о новых квартирах для мариупольцев уже никто не упоминает. Оккупанты предлагают всем просто записываться в квартирную очередь.

Сообщение о выселении. Фото: скриншот

Напомним, во временно оккупированном Мариуполе российские захватчики ужесточили зачистку и репрессии против населения. Следовательно, за неделю под арест попадают около 100 граждан.