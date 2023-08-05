Вивезене окупантами з Маріуполя тигреня померло у московському цирку
Росіяни у травні 2023 року вкрали 3-місячне тигреня з зоопарку у тимчасово окупованому Маріуполі. Маля померло у московському цирку.
У повідомляють Telegram-каналі Маріупольської міської ради.
Чому тигреня померло
Тварину взявся тренувати російський дресирувальник Едгард Запашний. Він і повідомив про смерть вихованця. За словами дресувальника, у тварини були вроджені проблеми з нирками. Але чому попри хворобу його забрали до цирку, він пояснити не зміг.
У соцмережах Ергард хизувався маленьким тигреням у травні, але далі жодного допису про тваринку немає. Едгард підтримує війну проти України та розповсюджує фейки та кремлівські наративи.
Раніше ми вже повідомляли, у столичному зоопарку облаштували літню домівку для каракал. Вони проходять реабілітацію після жорсткого поводження з тваринами.