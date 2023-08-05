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Вивезене окупантами з Маріуполя тигреня померло у московському цирку

5 серпня 2023 14:55
- Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Вивезене окупантами з Маріуполя тигреня померло у московському цирку
Тигреня з Маріупольського зоопарку. Фото: Маріупольська міська рада
- Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Росіяни у травні 2023 року вкрали 3-місячне тигреня з зоопарку у тимчасово окупованому Маріуполі. Маля померло у московському цирку.

У повідомляють Telegram-каналі Маріупольської міської ради.

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Чому тигреня померло

Тварину взявся тренувати російський дресирувальник Едгард Запашний. Він і повідомив про смерть вихованця. За словами дресувальника, у тварини були вроджені проблеми з нирками. Але чому попри хворобу його забрали до цирку, він пояснити не зміг.

У соцмережах Ергард хизувався маленьким тигреням у травні, але далі жодного допису про тваринку немає. Едгард підтримує війну проти України та розповсюджує фейки та кремлівські наративи.

Раніше ми вже повідомляли, у столичному зоопарку облаштували літню домівку для каракал. Вони проходять реабілітацію після жорсткого поводження з тваринами. 

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