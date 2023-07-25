Выезд мужчин из Украины — кто с августа может свободно пересекать границу

Проверка документов на границе сотрудником Госпогранслужбы. Фото: ГПСУ

В связи с военным положением и общей мобилизацией для военнообязанных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет действует запрет на выезд из Украины. Однако и в этом случае есть свои исключения и обстоятельства, позволяющие таким гражданам пересечь границу.

Это прописано в постановлении №57 Кабинета министров Украины. Рассказываем, кто из украинских мужчин может уехать за границу в августе 2023 года.

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Законом предусмотрено, что военнообязанными есть мужчины от 18 до 60 лет. Таким образом, все мужчины до 18 лет и после 60 лет имеют право покидать Украину.

Также в перечень тех, кто имеет право выехать за границу, входят:

мужчины от 18 до 60 лет, постоянно проживающие на территории другой страны (при наличии соответствующих отметок в паспорте);

исключены из военного учета по состоянию здоровья;

мужчины, имеющие соответствующее разрешение из-за состояния здоровья (к примеру, для лечения);

мужчины, которым разрешено уехать за границу по семейным обстоятельствам;

мужчины призывного возраста, имеющие право через профессию;

граждане, которым разрешено для помощи Силам обороны;

военнослужащие, имеющие соответствующее разрешение.

Если по семейным обстоятельствам:

при наличии троих и более несовершеннолетних детей;

при наличии детей младше 18 лет с инвалидностью;

одинокий отец, самостоятельно воспитывающий ребенка до 18 лет;

опекуны/усыновители несовершеннолетних детей-сирот с инвалидностью;

опекуны лиц с инвалидностью, признанных судом недееспособными, сопровождающие таких лиц для выезда за пределы Украины, при наличии решения о назначении опекуна над таким лицом, а в случае, когда опекуна такому лицу не назначен, - один из совершеннолетних членов семьи первой или второй степени родства;

при наличии совершеннолетних детей с инвалидностью I или II группы;

лица, осуществляющие постоянный уход за лицами с инвалидностью I или II группы и сопровождающие таких лиц для выезда за пределы Украины;

если родственники супруга нуждаются в постоянном уходе, и они вместе проживают и мужчина обеспечивает и беспокоится об этом члене семьи, что подтверждается документами;

если один из родителей или жена является лицом с инвалидностью I или II группы. Для разрешения на выезд нужны документы, подтверждающие родственные связи, инвалидность, факт ухода.

Если по профессии:

работники заведения по уходу, состоящие на военном учете, из расчета один человек на 25 человек с инвалидностью и других лиц, нуждающихся в постоянном уходе;

спортсмены и тренеры для участия в официальных соревнованиях и тренировочных сборах;

члены экипажей кораблей, если они направляются для работы на морских судах, судах внутреннего плавания;

деятели культуры для благотворительного сбора и представления страны на международной арене;

работники железнодорожного транспорта;

авиационный персонал в командировку или на обучение;

водители-волонтеры, перевозящие грузы для ВСУ, медицинские грузы или гуманитарную помощь;

водители транспортных средств хозяйствующих субъектов, имеющих лицензию на международные перевозки грузов и пассажиров;

Если по состоянию здоровья:

лица с инвалидностью I-III группы при наличии соответствующих документов, подтверждающих инвалидность и соцвыплаты;

лица с инвалидностью или другие лица, нуждающиеся в постоянном уходе, проживающие (находящиеся) в учреждениях независимо от формы собственности и подчинения и получающие социальные услуги по стационарному уходу, паллиативному уходу, поддержанному проживанию;

лица из составляющих сил обороны и сил безопасности, пострадавшие в связи с военной агрессией Российской Федерации против Украины, на лечение с предъявлением соответствующих документов и один сопровождающий родственник I линии родства с соответствующими документами, разрешающими выезд;

лица, которые по состоянию здоровья получили отсрочку от мобилизации или сняты или исключены из военного учета по решению ВЛК из-за временной непригодности к службе сроком до 6 месяцев и имеют соответствующие документы из доказывающих это ТЦК.

Проверка документов на границе сотрудником Госпогранслужбы. Фото: ГНСУ

Какие нюансы выезда за границу для мужчин с 1 августа

Также есть определенные причины, по которым граждане Украины могут официально покинуть страну на время. Например, если это нужно для того, чтобы помочь ВСУ.

В этот список входят водители-волонтеры, которые перевозят гуманитарную помощь, медицинские грузы и грузы для ВСУ.

Это касается представителей культуры, которые благодаря концертам собирают большие суммы и отправляют их на армию.

Также выдаются разрешения спортсменам и тренерам для участия в соревнованиях и сборах.

Проверка документов на границе сотрудницей Госпогранслужбы. Фото: ГНСУ

Ранее мы сообщали, кто из забронированных работников имеет право уезжать из страны во время войны.

Напомним, мы писали, имеют ли право военнообязанные мужчины уехать за границу на лечение во время войны.

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