Виїзд чоловіків з України — хто із серпня може вільно перетинати кордон

Перевірка документів на кордоні співробітником Держприкордонслужби. Фото: ДПСУ

У зв'язку з воєнним станом та загальною мобілізацією, для військовозобов'язаних чоловіків віком від 18 до 60 років діє заборона на виїзд з України. Проте й у цьому випадку є свої винятки та обставини, які дозволяють таким громадянам перетнути кордон.

Це прописано у постанові № 57 Кабінету міністрів України. Розповідаємо, хто з українських чоловіків може виїхати за кордон у серпні 2023 року.

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Законом передбачено, що військовозобов'язаними є чоловіки від 18 до 60 років. Таким чином, усі чоловіки до 18 та після 60 років мають право покидати Україну.

Також до переліку тих, хто має право виїхати за кордон, входять:

чоловіки від 18 до 60 років, які постійно проживають на території іншої країни (за наявності відповідних відміток у паспорті);

виключені з військового обліку за станом здоров'я;

чоловіки, які мають відповідний дозвіл через стан здоров'я (до прикладу, на лікування);

чоловіки, яким дозволено виїхати за кордон за сімейними обставинами;

чоловіки призовного віку, які мають право через професію;

громадяни, яким дозволено для допомоги Силам оборони;

військовослужбовці, у яких є відповідний дозвіл.

Якщо за сімейним станом:

за наявності трьох і більше неповнолітніх дітей;

за наявності дітей віком до 18 років з інвалідністю;

одинокий батько, який самостійно виховує дитину до 18 років;

опікуни/усиновлювачі неповнолітніх дітей-сиріт з інвалідністю;

опікуни осіб з інвалідністю, визнаних судом недієздатними, які супроводжують таких осіб для виїзду за межі України, за наявності рішення про призначення опікуна над такою особою, а у разі, коли опікуна такій особі не призначено, ― один з повнолітніх членів сім'ї першого чи другого ступеня споріднення;

за наявності повнолітніх дітей з інвалідністю І чи ІІ групи;

особи, які здійснюють постійний догляд за особами з інвалідністю I чи II групи та супроводжують таких осіб для виїзду за межі України;

якщо родичі чоловіка/дружини потребують постійного догляду, і вони разом проживають і чоловік забезпечує та турбується про цього члена сім'ї, що підтверджується документами;

якщо один із батьків або дружина є особою з інвалідністю І чи ІІ групи. Для дозволу на виїзд потрібні документи, що підтверджують родинні зв’язки, інвалідність, факт догляду.

Якщо за професією:

працівники закладу догляду, які перебувають на військовому обліку, з розрахунку одна особа на 25 осіб з інвалідністю та інших осіб, які потребують постійного догляду;

спортсмени та тренери для участі в офіційних змаганнях і тренувальних зборах;

члени екіпажів кораблів, якщо вони прямують до роботи на морських суднах, суднах внутрішнього плавання;

діячі культури для благодійного збору коштів і представлення країни на міжнародній арені;

працівники залізничного транспорту;

авіаційний персонал ― у відрядження чи на навчання;

водії-волонтери, які перевозять вантажі для ЗСУ, медичні вантажі чи гуманітарну допомогу;

водії транспортних засобів суб'єктів господарювання, які мають ліцензію на міжнародні перевезення вантажів і пасажирів;

Якщо за станом здоров’я:

особи з інвалідністю І-ІІІ групи за наявності відповідних документів, які підтверджують інвалідність та соцвиплати;

особи з інвалідністю або інші особи, які потребують постійного догляду, які проживають (перебувають) у закладах/установах незалежно від форми власності та підпорядкування і отримують соціальні послуги із стаціонарного догляду, паліативного догляду, підтриманого проживання;

особи зі складових сил оборони та сил безпеки, постраждалі у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, на лікування з пред’явленням відповідних документів та один супроводжуючий родич І лінії спорідненості з відповідними документами, які дозволяють виїзд;

особи, які за станом здоров’я отримали відстрочку від мобілізації або зняті чи виключені з військового обліку за рішенням ВЛК через тимчасову непридатність до служби строком до 6 місяців та мають відповідні документи з ТЦК, які доводять це.

Перевірка документів на кордоні співробітником Держприкордонслужби. Фото: ДПСУ

Які є нюанси виїзду за кордон для чоловіків з 1 серпня

Також є певні причини, через які громадяни України можуть офіційно покинути країну на певний час. Наприклад, якщо це потрібно для того, щоб допомогти ЗСУ.

До цього переліку входять водії-волонтери, які перевозять гуманітарну допомогу, медичні вантажі та вантажі для ЗСУ. Також це стосується представників культури, які завдяки концертам збирають великі суми та відправляють їх на армію.

Також видаються дозволи спортсменам і тренерам для участі в змаганнях і зборах.

Перевірка документів на кордоні співробітницею Держприкордонслужби. Фото: ДПСУ

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