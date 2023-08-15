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Выезд за границу 2023: в ГПСУ придумали, как гарантированно поймать уклонистов

15 августа 2023 13:50
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семён Дрозд
Семён Дрозд
Редактор
Выезд за границу 2023 — пограничники будут по-новому ловить уклонистов и беглецов
Украинский пограничник проверяет документы у мужчины. Фото: ГПСУ
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семён Дрозд
Семён Дрозд
Редактор

Со времени полномасштабного вторжения рф пограничники разоблачили более 6 тыс. мужчин, пытавшихся покинуть Украину, используя поддельные документы. Отныне выехать за пределы страны военнообязанным украинцам станет еще труднее. Чтобы эффективно обнаруживать уклонистов, которые пытаются убежать за границу, пограничники будут пользоваться электронными базами ТЦК и СП.

Подробнее об этом рассказал спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в комментарии "Украинской правде".

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По его словам, ГПСУ и Минобороны налаживают обмен данными по военнообязанным лицам. Главная цель — сделать невозможным выезд за границу по поддельным документам.

Кроме того, такие меры будут иметь еще один положительный эффект — искоренение коррупционных схем при оформлении разрешительных документов на выезд за границу.

 

Как пограничники будут проверять военнообязанных украинцев
Спикер ГНСУ Андрей Демченко. Фото: Укринформ

В настоящее время уже тестируют специальное программное обеспечение. Все происходит фактически онлайн и не занимает много времени. Вскоре новую систему уже запустят полноценно. Так что в дальнейшем такая практика может помочь также уменьшить очереди на границе.

Параллельно обсуждаются критерии, по которым представители ТЦК и Госпогранслужбы получат доступ к общей базе.

Как отметил Демченко, после совершенствования процедур обмена информацией с военными пограничники в пунктах пропуска будут точно знать, действительны ли предоставленные гражданином документы, предоставляющие право выехать за пределы страны.

"Практически, когда эта система будет отлажена, при оформлении лица в пунктах пропуска в пограничном отношении инспекторы ГПСУ сразу будут видеть, действительно ли ТЦК были выданы документы в отношении указанного лица", — пояснил Демченко.

Следует отметить, что сейчас для проверки документов происходит взаимодействие с конкретными ТЦК, которые выдавали соответствующие документы в телефонном режиме.

Ранее мы рассказывали, что пограничники разоблачили новый способ побега военнообязанных за границу.

Напомним, мы писали, какая ответственность предусмотрена для "отсиживающихся" за рубежом военнообязанных мужчин.

Также мы сообщали, смогут ли мужчин законно не выпускать из страны после войны.

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