Виїзд за кордон 2023 — прикордонники по-новому ловитимуть ухилянтів та втікачів

Український прикордонник перевіряє документи у чоловіка. Фото: ДПСУ

Від часу повномасштабного вторгнення рф прикордонники викрили понад 6 тис. осіб, які намагалися покинути Україну, використовуючи підробні документи. Тож відтепер виїхати за межі країни військовозобов'язаним українцям стане ще важче. Щоб ефективно виявляти ухилянтів, які намагаються втекти за кордон, прикордонники користуватимуться електронними базами ТЦК та СП.

Детальніше про це розповів речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в коментарі "Українській правді".

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За його словами, ДПСУ та Міноборони налагоджують обмін даними стосовно військовозобов’язаних осіб. Головна мета — унеможливити виїзд за кордон за підробленими документами.

Крім того, такі заходи матимуть ще один позитивний ефект — викорінення корупційних схем при оформленні дозвільних документів на виїзд за кордон.

Спікер ДПСУ Андрій Демченко. Фото: Укрінформ

Наразі вже тестують спеціальне програмне забезпечення. Все відбувається фактично онлайн та не триває багато часу. Незабаром нову систему вже запустять повноцінно. Тож надалі така практика може допомогти також зменшити черги на кордоні.

Паралельно обговорюються критерії, за якими представники ТЦК і Держприкордонслужби матимуть доступ до спільної бази.

Як зазначив Демченко, після вдосконалення процедур обміну інформацією з військовими прикордонники в пунктах пропуску будуть точно знати, чи є чинними надані громадянином документи, що надають право виїхати за межі країни.

"Практично, коли ця система буде налагоджена, при оформленні особи в пунктах пропуску в прикордонному відношенні інспектори ДПСУ відразу будуть бачити, чи дійсно ТЦК видано документи стосовно зазначеної особи", — пояснив Демченко.

Варто зазначити, що зараз для перевірки документів відбувається взаємодія з конкретними ТЦК, які видавали відповідні документи в телефонному режимі.

Раніше ми розповідали, прикордонники викрили новий спосіб втечі військовозобов'язаних за кордон.

Нагадаємо, ми писали, яка відповідальність передбачена для військовозобов'язаних чоловіків, які "відсиджуються" за кордоном.

Також ми повідомляли, чи зможуть чоловіків законно не випускати з країни після війни.