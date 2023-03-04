Украина подписала соглашение о создании Международного центра по расследованию агрессии россии

Летом в Гааге заработает Международный центр по расследованию преступлений россии в Украине
Украина вместе с Совместной следственной группой и Евроюстом подписала соглашение о создании в Гааге Международного центра расследования агрессии россии. Ожидается, что он должен заработать уже этим летом.
Об этом информирует пресс-служба Офиса генерального прокурора.
-
Безумный камбек "Арсенала" против "Борнмута": Зинченко среди лучших по оценке
-
Жители столицы услышали взрывы: однако это просто изменение погоды
-
Настоящий апокалипсис: в сети показали, как выглядит разбомбленная армией рф Марьинка
-
Поражение "Динамо", потеря очков лидера "Днепр-1" и победа "Черноморца" на выезде
-
Оккупанты жестоко обстреляли Сумскую область: зафиксировано 117 "прилетов"
-
В ВСУ рассказали, сколько рф ежедневно наносит авиаударов по Украине
-
Небольшие осадки и сильный ветер: народный синоптик рассказала, какой завтра будет погода в Украине
-
Подоляк прокомментировал скандал по поводу награждения блогерши Манекен, которой "все равно, чей Крым"
-
Первая леди рассказала об ужасных сексуальных преступлениях россиян в Украине
-
Оккупанты целый день обстреливали Днепропетровщину: убиты два человека
Подробности
Отмечается, что на сегодняшней конференции United for Justice генеральные прокуроры стран-членов совместной следственной группы подписали соглашение о начале работы на базе Евроюста Международного центра по расследованию преступлений агрессии.
"Мы ощущаем поддержку и сплоченность наших международных партнеров ради нашей главной цели — привлечения к ответственности агрессора. Открытие международного центра в Гааге — еще один юридический шаг для этого", — подчеркнул генпрокурор Украины Андрей Костин.
В свою очередь президент Евроюста Ладислав Хамран заявил, что создание Центра поможет обеспечить тесное сотрудничество между партнерами. Он также заверил, что Евроюст готов предоставить техническую помощь для начала его работы.
Напомним, ранее на конференции United for Justice первая леди Елена Зеленская рассказала о зверствах россиян относительно женщин и детей в Украине.