Україна підписала угоду про створення Міжнародного центру з розслідування агресії росії

Влітку в Гаазі запрацює Міжнародний центр з розслідування злочинів рф в Україні
Україна разом зі Спільною слідчою групою та Євроюстом підписала угоду про створення у Гаазі Міжнародного центру розслідування агресії рф. Очікується, що він має запрацювати вже цього літа.
Про це інформує пресслужба Офісу генерального прокурора.
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Деталі
Зазначається, що під час сьогоднішньої конференції United for Justice генеральні прокурори країн-членів спільної слідчої групи підписали угоду щодо початку роботи на базі Євроюсту Міжнародного центру з розслідування злочинів агресії.
"Ми відчуваємо підтримку та згуртованість наших міжнародних партнерів задля нашої головної цілі — притягнення до відповідальності агресора. Відкриття міжнародного центру у Гаазі — ще один юридичний крок для цього", — наголосив генпрокурор України Андрій Костін.
Своєю чергою, президент Євроюсту Ладіслав Хамран заявив, що творення Центру допоможе забезпечити тісну співпрацю між партнерами. Він також запевнив, що Євроюст готовий надати технічну допомогу для початку його роботи.
Нагадаємо, раніше на конференції United for Justice перша леді Олена Зеленська розповіла про звірства росіян щодо жінок та дітей в Україні.