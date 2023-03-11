В результате обстрела Херсона погибли трое мирных жителей

Россияне убили троих херсонцев

В субботу, 11 марта, российские оккупационные войска обстреляли центр Херсона. В результате попадания одного из снарядов погибли три местных жителя, есть также и пострадавшие от последствий обстрела.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Обстрел Херсона

Сегодня, 11 марта, российские войска в очередной раз обстреляли утраченный ими еще в ноябре Херсон.

Под удар попала, в частности, центральная часть города в районе Николаевского шоссе.

Погибшие

Один из российских снарядов попал недалеко от супермаркета в центре города.

В результате попадания погибли три местных жителя. Число пострадавших херсонцев сейчас уточняется.

По факту продолжающегося обстрела было начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Напомним, что за прошедшие сутки, 10 марта, противник совершил 71 обстрел Херсонской области, выпустив 335 снарядов из тяжелой артиллерии и "Градов".

Глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил о жертвах среди гражданского населения — три человека погибли, пятеро получили ранения.

Фото: Херсонская областная прокуратура