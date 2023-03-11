В результате обстрела Херсона погибли трое мирных жителей
В субботу, 11 марта, российские оккупационные войска обстреляли центр Херсона. В результате попадания одного из снарядов погибли три местных жителя, есть также и пострадавшие от последствий обстрела.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.
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Обстрел Херсона
Сегодня, 11 марта, российские войска в очередной раз обстреляли утраченный ими еще в ноябре Херсон.
Под удар попала, в частности, центральная часть города в районе Николаевского шоссе.
Погибшие
Один из российских снарядов попал недалеко от супермаркета в центре города.
В результате попадания погибли три местных жителя. Число пострадавших херсонцев сейчас уточняется.
По факту продолжающегося обстрела было начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
Напомним, что за прошедшие сутки, 10 марта, противник совершил 71 обстрел Херсонской области, выпустив 335 снарядов из тяжелой артиллерии и "Градов".
Глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил о жертвах среди гражданского населения — три человека погибли, пятеро получили ранения.
Фото: Херсонская областная прокуратура