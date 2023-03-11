За добу росіяни 71 раз обстріляли Херсонську область, є загиблі та поранені
Минулої доби, 10 березня, противник здійснив 71 обстріл Херсонської області, випустивши 335 снарядів з важкої артилерії та "Градів". Є поранені та загиблі.
Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
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Обстріл Херсонської області
Росіяни також чотири рази обстріляли Херсон. При цьому 14 снарядів потрапили до житлових кварталів, приватних та багатоквартирних будинків.
"На жаль, є жертви серед цивільного населення — троє людей загинули, п'ятеро отримали поранення", — написав Прокудін.
Щодо евакуації, то з деокупованої території вивезли 73 особи.
Нагадаємо, що російські окупаційні війська продовжують тероризувати мирне населення України. Так, 9 березня ворог завдав удару по одній із зупинок громадського транспорту Херсона.