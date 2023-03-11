За добу росіяни 71 раз обстріляли Херсонську область, є загиблі та поранені

Обстріл Херсонської області

Минулої доби, 10 березня, противник здійснив 71 обстріл Херсонської області, випустивши 335 снарядів з важкої артилерії та "Градів". Є поранені та загиблі.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Обстріл Херсонської області

Росіяни також чотири рази обстріляли Херсон. При цьому 14 снарядів потрапили до житлових кварталів, приватних та багатоквартирних будинків.

"На жаль, є жертви серед цивільного населення — троє людей загинули, п'ятеро отримали поранення", — написав Прокудін.

Щодо евакуації, то з деокупованої території вивезли 73 особи.

Нагадаємо, що російські окупаційні війська продовжують тероризувати мирне населення України. Так, 9 березня ворог завдав удару по одній із зупинок громадського транспорту Херсона.