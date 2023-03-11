Внаслідок обстрілу Херсона загинуло троє мирних жителів
У суботу, 11 березня, російські окупаційні війська обстріляли центр Херсона. Внаслідок влучання одного із снарядів загинули три місцеві мешканці, є також і постраждалі від наслідків обстрілу.
Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.
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Обстріл Херсона
Сьогодні, 11 березня, російські війська вчергове обстріляли втрачений ними ще у листопаді Херсон.
Під удар потрапила, зокрема, центральна частина міста в районі Миколаївського шосе.
Загиблі
Один із російських снарядів влучив неподалік супермаркету у центрі міста.
Внаслідок влучання загинуло три місцеві жителі. Кількість постраждалих херсонців зараз уточнюється.
За фактом обстрілу, який продовжується, було розпочате досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
Нагадаємо, що минулої доби, 10 березня, противник здійснив 71 обстріл Херсонської області, випустивши 335 снарядів з важкої артилерії та "Градів".
Голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін повідомив про жертви серед цивільного населення — троє людей загинули, п'ятеро отримали поранення.
Фото: Херсонська обласна прокуратура