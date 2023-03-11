Внаслідок обстрілу Херсона загинуло троє мирних жителів

Росіяни убили трьох херсонців

У суботу, 11 березня, російські окупаційні війська обстріляли центр Херсона. Внаслідок влучання одного із снарядів загинули три місцеві мешканці, є також і постраждалі від наслідків обстрілу.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

Обстріл Херсона

Сьогодні, 11 березня, російські війська вчергове обстріляли втрачений ними ще у листопаді Херсон.

Під удар потрапила, зокрема, центральна частина міста в районі Миколаївського шосе.

Загиблі

Один із російських снарядів влучив неподалік супермаркету у центрі міста.

Внаслідок влучання загинуло три місцеві жителі. Кількість постраждалих херсонців зараз уточнюється.

За фактом обстрілу, який продовжується, було розпочате досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, що минулої доби, 10 березня, противник здійснив 71 обстріл Херсонської області, випустивши 335 снарядів з важкої артилерії та "Градів".

Голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін повідомив про жертви серед цивільного населення — троє людей загинули, п'ятеро отримали поранення.

Фото: Херсонська обласна прокуратура