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Вследствие обстрела Торецка количество пострадавших увеличилось

29 мая 2023 18:58
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Вследствие обстрела Торецка количество пострадавших увеличилось
Последствия обстрела Торецка. Фото: Павел Кириленко
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В понедельник, 29 мая российские захватчики обстреляли Торецк Донецкой области. В результате обстрела погибло два человека, еще восемь человек ранены.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

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В 11:30 утра российские силы дважды посуществили авиаудары по городу, применяв фугасные авиационные бомбы (ФАБ-250). В результате этих атак, пострадали гражданские объекты: заправочная станция и многоквартирный жилой комплекс.

На данный момент, на месте происшествия активно трудятся сотрудники спасательных служб и полицейские. Пострадавшие, постоянно находящиеся под угрозой, уже получают всю необходимую медицинскую помощь.

Стоит отметить, что подобные атаки со стороны российских военных стали печальной рутиной в Донецкой области. Целенаправленные удары по гражданским объектам совершаются каждый день.

Павел Кириленко просит всех жителей, особенно тех, кто проживает в прифронтовых общинах покинуть опасные зоны. Важно сделать все возможное, чтобы своевременно эвакуировать и сохранить свою жизнь. 

"Не подвергайте себя и своих близких ненужному риску в связи с непредсказуемыми и опасными действиями военных", — сказал он.

Донецкая область
Последствия обстрела Торецка. Фото: Павел Кириленко
Донецкая область
Последствия обстрела Торецка. Фото: Павел Кириленко
Донецкая область
Последствия обстрела Торецка. Фото: Павел Кириленко

Напомним, что 29 мая, российские войска обстреляли авиабомбами город Торецк на Донетчине. Есть погибший и пострадавшие.

Как известно, оккупанты, вероятно, использовали авиабомбы ФАБ-250. Одна из них попала по местной АЗС, в результате чего погиб 28-летний рабочий. Кроме этого, ранения разной степени тяжести получили еще 8 гражданских.

Вторая авиабомба упала на административное здание. От взрыва местный житель получил телесные повреждения.

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