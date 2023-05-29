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Внаслідок обстрілу Торецька кількість постраждалих збільшилась

29 травня 2023 18:58
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Внаслідок обстрілу Торецька кількість постраждалих збільшилась
Наслідки обстрілу Торецька. Фото: Павло Кириленко
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У понеділок, 29 травня, російські загарбники обстріляли Торецьк Донецької області. Внаслідок обстрілу загинуло двоє людей, ще восьмеро людей поранено.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

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Об 11:30 ранку російські сили двічі здійснили авіаудари містом, застосовуючи фугасні авіаційні бомби (ФАБ-250). Внаслідок цих атак постраждали цивільні об'єкти: заправна станція та багатоквартирний житловий комплекс.

На цей час, на місці події активно працюють співробітники рятувальних служб та поліцейські. Постраждалі, які постійно перебувають під загрозою, вже отримують всю необхідну медичну допомогу.

Варто зазначити, що подібні атаки з боку російських військових стали сумною рутиною на Донеччині. Цілеспрямовані удари по цивільних об'єктах відбуваються щодня.

Павло Кириленко просить усіх мешканців, особливо тих, хто проживає у прифронтових громадах, покинути небезпечні зони. Важливо зробити все можливе, щоб своєчасно евакуювати та зберегти своє життя.

"Не наражайте себе і своїх близьких на непотрібний ризик у зв'язку з непередбачуваними та небезпечними діями військових", — сказав він.

Донецька область
Наслідки обстрілу Торецька. Фото: Павло Кириленко
Донецька область
Наслідки обстрілу Торецька. Фото: Павло Кириленко
Донецька область
Наслідки обстрілу Торецька. Фото: Павло Кириленко

Нагадаємо, що 29 травня російські війська обстріляли авіабомбами місто Торецьк на Донеччині. Є загиблий та постраждалі.

Як відомо, окупанти, ймовірно, використали авіабомби ФАБ-250. Одна з них потрапила місцевою АЗС, внаслідок чого загинув 28-річний робітник. Крім цього, поранення різного ступеня тяжкості отримали ще 8 цивільних.

Друга авіабомба впала на адміністративну будівлю. Від вибуху місцевий житель отримав тілесні ушкодження.

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