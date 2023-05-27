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Ракети і авіабомби: у Генштабі розповіли про обстріли ворога за минулу добу

27 травня 2023 07:08
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Ракети і авіабомби: у Генштабі розповіли про обстріли ворога за минулу добу
Окупанти запускають ракети. Фото: російські ЗМІ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

За минулу добу російські окупанти завдали 20 ракетних ударів. Зокрема по Київській та Дніпропетровській областях застосували 10 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555, що були знищені ЗСУ. 

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

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Удари по Україні

Зазначається, що по Дніпру окупанти вдарили двічі. Спершу за допомогою 7 ракет із С-300/С-400. Вдруге — поцілили по медичному закладу, використавши "Іскандер".

"2 російських зенітних керованих ракети влучили по Авдіївці. Крім того, ворог завдав 68 авіаційних ударів, зокрема, залучив іранські ударні дрони типу "Shahed" по містах Мерефа та Ізюм Харківської області, а також застосував керовані авіаційні бомби по місту Авдіївка та селищу Нью-Йорк. Водночас здійснив близько 89 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах", — йдеться в повідомленні.

Постраждалі та пошкодження

У Генштабі заявили, що є загиблі та поранені серед цивільного населення. Крім того, пошкоджень зазнали медичний заклад у місті Дніпро, освітні заклади в Ізюмі та Нью-Йорку, цивільна інфраструктура.

Також наголосили, що ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по Україні залишається високою.

Нагадаємо, що протягом тижня Росія перекинула до сусідньої країни мінімум два ешелони з технікою та військовими. На початку тижня РФ передала склад, який прямував з Волновахи Донецької області.

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