Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Вследствие ракетного обстрела Покровска погибло пять человек arrow

Вследствие ракетного обстрела Покровска погибло пять человек

7 августа 2023 21:28
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Вследствие ракетного обстрела Покровска погибло пять человек
Последствия ракетного обстрела Покровска. Фото: Донецкая ОВА
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В понедельник, 7 августа, российские войска обстреляли Покровск Донецкой области. Есть погибшие и раненые.

Об этом сообщает Донецкая ОВА.

Читайте также:

 Обстрел Покровска

Сообщается, что оккупанты осуществили две атаки с разницей в несколько десятков минут. В результате этих ударов пострадали девятиэтажное и пятиэтажное жилые здания, частные жилые дома, гостиничный комплекс, объекты общественного питания, розничные магазины и офисные здания.

 

В свою очередь министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что вследствие атаки погибло пять человек, еще 18 ранены.

Реакция Офиса Президента

Глава Офиса Президента Андрей Ермак отреагировала на ракетный обстрел населенного пункта. По его словам, российский террор необходимо остановить.

"Российских террористов нужно остановить. Задавить экономически, силой лишить их возможностей воевать и убивать гражданских", — сказал он.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на вражеский обстрел Покровска Донецкой области. По словам украинского лидера, РФ пытается оставить от Донбасса только разбитые и обожженные камни. 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

04:38Взрывы во Львовской области: ракеты атакуют Запад

Новость с фото

03:02В Киевской области повторные взрывы: подробности удара врага

Новость с фото

03:55Мощные взрывы в Киевской области: ракетный удар по региону

Новость с фото

00:50Взрывы в Винницкой области: вражеский обстрел

Новость с фото

04:21Взрывы в Житомирской области: вражеская атака на регион

None

Наше дело: самые большие проблемы столичных мостов, и кто за них ответственен

Новость с фото

01:30В Каневе взрывы: РФ обстреливает область

20:40 Хитрая задача из ПДД для начинающих: кто кого должен пропускать на перекрестке

06:47 В Украине повысят зарплаты: стало известно на сколько

Новость с видео

13:25 Коля Серга откровенно высказался про Виталия Козловского в ВСУ

Новость с фото

17:55 В Польше показали приехавшие на ремонт танки Leopard из Украины

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз