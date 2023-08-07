Вследствие ракетного обстрела Покровска погибло пять человек

Последствия ракетного обстрела Покровска. Фото: Донецкая ОВА

В понедельник, 7 августа, российские войска обстреляли Покровск Донецкой области. Есть погибшие и раненые.

Об этом сообщает Донецкая ОВА.

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Обстрел Покровска

Сообщается, что оккупанты осуществили две атаки с разницей в несколько десятков минут. В результате этих ударов пострадали девятиэтажное и пятиэтажное жилые здания, частные жилые дома, гостиничный комплекс, объекты общественного питания, розничные магазины и офисные здания.

В свою очередь министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что вследствие атаки погибло пять человек, еще 18 ранены.

Реакция Офиса Президента

Глава Офиса Президента Андрей Ермак отреагировала на ракетный обстрел населенного пункта. По его словам, российский террор необходимо остановить.

"Российских террористов нужно остановить. Задавить экономически, силой лишить их возможностей воевать и убивать гражданских", — сказал он.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на вражеский обстрел Покровска Донецкой области. По словам украинского лидера, РФ пытается оставить от Донбасса только разбитые и обожженные камни.