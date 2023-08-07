Внаслідок ракетного обстрілу Покровська загинуло п'ятеро людей

Наслідки ракетного обстрілу Покровська. Фото: Донецька ОВА

У понеділок, 7 серпня, російські війська обстріляли Покровськ Донецької області. Є загиблі та поранені.

Про це повідомляє Донецька ОВА.

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Обстріл Покровська

Повідомляється, що окупанти здійснили дві атаки з різницею у кілька десятків хвилин. Внаслідок цих ударів постраждали дев'ятиповерхова та п'ятиповерхова житлові будівлі, приватні житлові будинки, готельний комплекс, об'єкти громадського харчування, роздрібні магазини та офісні будівлі.

Своєю чергою міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що внаслідок атаки загинуло п'ятеро людей, ще 18 поранено.

Реакція Офісу Президента

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак відреагувала на ракетний обстріл населеного пункту. За його словами, російський терор слід зупинити.

"Російських терористів треба зупинити. Задавити економічно, силою позбавити їх можливостей воювати й вбивати цивільних", — сказав він.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський відреагував на ворожий обстріл Покровська Донецької області. За словами українського лідера, РФ намагається залишити від Донбасу тільки розбите та обпалене каміння.