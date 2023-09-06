В результате ракетной атаки на Киевщину обнаружили новые повреждения

Ликвидация последствий российских обстрелов Киевской области 6 сентября 2023 года. Фото: ГСЧС

Враг в очередной раз атаковал Киев и область, а воздушная тревога продолжалась почти два часа. К счастью, попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не зафиксировано, однако обломки сбитых враждебных целей повлекли за собой пожары.

Об этом сообщает КОВА .

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Украинские силы ПВО отлично отработали по враждебным целям, однако обломки повлекли за собой пожары и разрушения.

Как стало известно впоследствии, повреждены не только гипермаркет, но и фасады сооружений, частные автомобили, окна в одной из многоэтажек, медицинском заведении и отделении полиции.

"Также падение обломков зафиксировано вблизи железнодорожного пути. Движение железнодорожного транспорта не будет останавливать, поскольку, по результатам проверки, угроза отсутствует", — добавили в КОВА.

Оперативные службы продолжают работу по фиксации последствий ночной атаки.

Ликвидация последствий российских обстрелов Киевской области 6 сентября 2023 года. Фото: Андрей Небытов

Ликвидация последствий российских обстрелов Киевской области 6 сентября 2023 года. Фото: Андрей Небытов

Ликвидация последствий российских обстрелов Киевской области 6 сентября 2023 года. Фото: Андрей Небытов

Ликвидация последствий российских обстрелов Киевской области 6 сентября 2023 года. Фото: Андрей Небытов

Что известно об обстреле Киева и региона

В ночь на 6 сентября Россия пыталась нанести очередной ракетный удар по Украине. В частности, от страшных взрывов очнулись и киевляне. Момент сбивания вражеских целей и звуки взрывов публикуют местные паблики.

Около шести утра 6 сентября в Киеве прогремели несколько взрывов . По предварительным данным, это работает украинская ПВО.

Около четырех утра враг активизировался. В большинстве областей Украины объявили воздушную тревогу .