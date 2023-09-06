Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow В результате ракетной атаки на Киевщину обнаружили новые повреждения arrow

В результате ракетной атаки на Киевщину обнаружили новые повреждения

6 сентября 2023 11:03
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
В результате ракетной атаки на Киевщину обнаружили новые повреждения
Ликвидация последствий российских обстрелов Киевской области 6 сентября 2023 года. Фото: ГСЧС
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Враг в очередной раз атаковал Киев и область, а воздушная тревога продолжалась почти два часа. К счастью, попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не зафиксировано, однако обломки сбитых враждебных целей повлекли за собой пожары.

Об этом сообщает КОВА .

Читайте также:

Детали ночной атаки на Киевщину

Украинские силы ПВО отлично отработали по враждебным целям, однако обломки повлекли за собой пожары и разрушения.

Как стало известно впоследствии, повреждены не только гипермаркет, но и фасады сооружений, частные автомобили, окна в одной из многоэтажек, медицинском заведении и отделении полиции.

"Также падение обломков зафиксировано вблизи железнодорожного пути. Движение железнодорожного транспорта не будет останавливать, поскольку, по результатам проверки, угроза отсутствует", — добавили в КОВА.

Оперативные службы продолжают работу по фиксации последствий ночной атаки.

 

Ликвидация последствий российских обстрелов Киевской области 6 сентября 2023 года. Фото: Андрей Небытов

 

Ликвидация последствий российских обстрелов Киевской области 6 сентября 2023 года. Фото: Андрей Небытов

 

Ликвидация последствий российских обстрелов Киевской области 6 сентября 2023 года. Фото: Андрей Небытов

 

Ликвидация последствий российских обстрелов Киевской области 6 сентября 2023 года. Фото: Андрей Небытов

 

Что известно об обстреле Киева и региона

В ночь на 6 сентября Россия пыталась нанести очередной ракетный удар по Украине. В частности, от страшных взрывов очнулись и киевляне. Момент сбивания вражеских целей и звуки взрывов публикуют местные паблики.

Около шести утра 6 сентября в Киеве прогремели несколько взрывов . По предварительным данным, это работает украинская ПВО.

Около четырех утра враг активизировался. В большинстве областей Украины объявили воздушную тревогу .

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

20:14Гордон на Крещатике обругал мужчину в военной форме

12:45 Ломаченко обратился к Усику после боя с Дюбуа: что сказал экс-чемпион

18:40 Солистка группы KAZKA продемонстрировала роскошные формы на пляже

01:10 В Украине хотят штрафовать владельцев автомобилей с ГБО

19:52 "Домашний тиран и насильник": экс-супруга украинского звездного актера об их семейной жизни

None

Стоимость горючего снова вырастет: к чему стоит подготовиться

09:07 Цыганков покинет "Жирону": когда и куда перейдет украинец

Новость с фото

01:31 В одной из областей Украины значительно усилят мобилизацию: ОВА будет сотрудничать с ТЦК и СП

07:08 ТЦК аннулируют отсрочки студентам и аспирантам: что необходимо знать

09:05 В Украине быстро дорожает доллар: курс 25 августа

Новость с видео

12:51 Тянули на комиссию прямо с кровати: работники ТЦК ворвались в частное жилье

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз