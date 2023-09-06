Внаслідок ракетної атаки на Київщину виявили нові пошкодження

Ліквідація наслідків російських обстрілів Київщини 6 вересня 2023 року. Фото: ДСНС

Ворог вчергове атакував Київ та область, а повітряна тривога тривала майже дві години. На щастя, влучань в обʼєкти критичної чи житлової інфраструктури не зафіксовано, однак уламки збитих ворожих цілей спричинили пожежі.

Про це повідомляє КОВА.

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Українські сили ППО відмінно відпрацювали по ворожих цілях, однак уламки спричинили пожежі та руйнування.

То ж як стало відомо згодом, пошкоджеено не тільки гіпермаркет, а й фасади споруд, приватні автомобілі, вікна в одній із багатоповерхівок, медичному закладі та відділку поліції.

"Також падіння уламків зафіксовано поблизу залізничної колії. Рух залізничного транспорту не зупинятимуть, оскільки, за результатами перевірки, загроза відсутня", — додали в КОВА.

Оперативні служби продовжують роботи з фіксації наслідків нічної атаки.

Ліквідація наслідків російських обстрілів Київщини 6 вересня 2023 року. Фото: Андрій Нєбитов

Ліквідація наслідків російських обстрілів Київщини 6 вересня 2023 року. Фото: Андрій Нєбитов

Ліквідація наслідків російських обстрілів Київщини 6 вересня 2023 року. Фото: Андрій Нєбитов

Ліквідація наслідків російських обстрілів Київщини 6 вересня 2023 року. Фото: Андрій Нєбитов

Що відомо про обстріл Києва та регіону

У ніч проти 6 вересня Росія намагалась завдати чергового ракетного удару по Україні. Зокрема, від страшних вибухів прокинулись і кияни. Момент збиття ворожих цілей та звуки вибухів публікують місцеві пабліки.

Близько шостої ранку 6 вересня у Києві пролунали кілька вибухів. За попередніми даними, це працює українська ППО.

Близько четвертої ранку ворог активізувався. У більшості областей України оголосили повітряну тривогу.