Внаслідок ракетної атаки на Київщину виявили нові пошкодження
Ворог вчергове атакував Київ та область, а повітряна тривога тривала майже дві години. На щастя, влучань в обʼєкти критичної чи житлової інфраструктури не зафіксовано, однак уламки збитих ворожих цілей спричинили пожежі.
Про це повідомляє КОВА.
Деталі нічної атаки на Київщину
Українські сили ППО відмінно відпрацювали по ворожих цілях, однак уламки спричинили пожежі та руйнування.
То ж як стало відомо згодом, пошкоджеено не тільки гіпермаркет, а й фасади споруд, приватні автомобілі, вікна в одній із багатоповерхівок, медичному закладі та відділку поліції.
"Також падіння уламків зафіксовано поблизу залізничної колії. Рух залізничного транспорту не зупинятимуть, оскільки, за результатами перевірки, загроза відсутня", — додали в КОВА.
Оперативні служби продовжують роботи з фіксації наслідків нічної атаки.
Що відомо про обстріл Києва та регіону
У ніч проти 6 вересня Росія намагалась завдати чергового ракетного удару по Україні. Зокрема, від страшних вибухів прокинулись і кияни. Момент збиття ворожих цілей та звуки вибухів публікують місцеві пабліки.
Близько шостої ранку 6 вересня у Києві пролунали кілька вибухів. За попередніми даними, це працює українська ППО.
Близько четвертої ранку ворог активізувався. У більшості областей України оголосили повітряну тривогу.