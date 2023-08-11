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В результате российского обстрела Херсонской области в больнице погиб мужчина

11 августа 2023 11:47
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В результате российского обстрела Херсонской области в больнице погиб мужчина
Помощь раненым в Херсонской области. Фото: Андрей Ермак
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Херсоне в одной из больниц скончался местный житель, который получил ранения из-за утренних обстрелов многоэтажки российскими оккупантами. Россияне продолжают терроризировать мирных жителей региона.

Об этом сообщил глава Херсонской ОГА Александр Прокудин.

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Смертельные ранения

"Под вражеский удар в собственной квартире попал 53-летний мужчина. Он получил тяжелые ранения грудной клетки и травматический шок. Врачи пытались спасти его жизнь, но ранения оказались смертельными...", — написал он.

Обстрелы Херсона

Ранее глава ОП Андрей Ермак сообщал о том, что россияне в очередной раз обстреляли Херсон и область.

"В результате вражеского обстрела многоэтажки в городе Херсон ранения получили два человека — женщина и 44-летний мужчина", — написал он.

Также россияне из беспилотника обстреляли Берислав, был ранен мужчина.

Как сообщили в Херсонской ОВА, около четырех утра противник нанес удар по жилому дому в Комишанах.

"Ранения получили три женщины, 50, 65 и 84 года. Каретой "скорой" пострадавших госпитализировали, им предоставляется необходимая помощь", — отметили в сообщении.

Напомним, оккупанты продолжают безжалостно атаковать мирные украинские города. Так, в среду, 9 августа россияне совершили 65 обстрелов Херсонской области.

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