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Внаслідок російського обстрілу Херсонщини в лікарні загинув чоловік

11 серпня 2023 11:47
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Внаслідок російського обстрілу Херсонщини в лікарні загинув чоловік
Допомога пораненим у Херсонській області. Фото: Андрій Єрмак
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

У Херсоні в одній із лікарень помер місцевий житель, який зазнав поранень через ранковий обстріл багатоповерхівки російськими окупантами. Росіяни продовжують тероризувати мирних жителів регіону.

Про це повідомив голова Херсонської ОДА Олександр Прокудін.

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Смертельні поранення

"Під ворожий удар у власній квартирі потрапив 53-річний чоловік. Він отримав важкі поранення грудної клітини та травматичний шок. Лікарі намагалися врятувати його життя, але поранення виявилися смертельними…", — написав він.

Обстріли Херсонщини

Раніше голова ОП Андрій Єрмак повідомляв про те, що росіяни вчергове обстріляли Херсон та область. 

"Внаслідок ворожого обстрілу багатоповерхівки в місті Херсон поранення отримали двоє людей — жінка та 44-річний чоловік", — написав він.

Також росіяни з безпілотника обстріляли Берислав, було поранено чоловіка. 

Як повідомили у Херсонській ОВА, біля четвертої ранку противник завдав удару по житловому будинку у Комишанах.

"Поранення отримали троє жінок, 50, 65 та 84 роки. Каретою "швидкої" постраждалих шпиталізували, їм надається необхідна допомога", — зазначили у повідомленні. 

Нагадаємо, окупанти продовжують безжально атакувати мирні українські міста. Так, у середу, 9 серпня росіяни здійнили 65 обстрілів Херсонської області.

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