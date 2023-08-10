Вдарили по медзакладу та дитсадку: росіяни жорстко обстріляли Херсонщину
Окупанти продовжують безжально атакувати мирні українські міста. Так, у середу, 9 серпня росіяни здійнили 65 обстрілів Херсонської області.
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Що відомо про обстріли Херсонщини минулої доби
Як повідомив очільник ОВА, за минулу добу окупанти 65 разів обстріляли Херсонщину, випустивши 335 снарядів з мінометів, артилерії, танків, БПЛА та авіації. Обстрілів зазнав і обласний центр.
"По місту Херсон ворог випустив 16 снарядів. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, територію складів комунального підприємства, територію й гаражні приміщення амбулаторії та лінію електропередач у Херсонському районі", — повідомив Прокудін.
До того ж російські терористи гатили по території медичного закладу у Бериславському районі та дитсадку у Херсоні.
"Через російську агресію двоє людей дістали поранення", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, ЗАЕС втратила живлення з основної високовольтної лінії.
Водночас у Генштабі розповіли, чим окупанти обстрілювали Україну упродовж дня.
Також вночі окупанти атакували Рівненщину.