Вдарили по медзакладу та дитсадку: росіяни жорстко обстріляли Херсонщину

Наслідки обстрілу на Херсонщині. Ілюстративне фото: ДСНС

Окупанти продовжують безжально атакувати мирні українські міста. Так, у середу, 9 серпня росіяни здійнили 65 обстрілів Херсонської області.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Читайте також:

Що відомо про обстріли Херсонщини минулої доби

Як повідомив очільник ОВА, за минулу добу окупанти 65 разів обстріляли Херсонщину, випустивши 335 снарядів з мінометів, артилерії, танків, БПЛА та авіації. Обстрілів зазнав і обласний центр.

"По місту Херсон ворог випустив 16 снарядів. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, територію складів комунального підприємства, територію й гаражні приміщення амбулаторії та лінію електропередач у Херсонському районі", — повідомив Прокудін.

До того ж російські терористи гатили по території медичного закладу у Бериславському районі та дитсадку у Херсоні.

"Через російську агресію двоє людей дістали поранення", — йдеться у повідомленні.

Скриншот повідомлення Олександра Прокудіна

Нагадаємо, ЗАЕС втратила живлення з основної високовольтної лінії.

Водночас у Генштабі розповіли, чим окупанти обстрілювали Україну упродовж дня.

Також вночі окупанти атакували Рівненщину.