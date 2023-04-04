Вследствие войны в Украине пострадало почти 1000 детей, — Офис Генпрокурора

Дети войны

Украина продолжает страдать от полномасштабной вооруженной агрессии рф, и страшные последствия этого конфликта продолжают распространяться на мирное население, в том числе на детей. По последним официальным данным, более 1411 детей пострадали в результате этой агрессии.

Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

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Пострадавшие дети

Официальные отчеты от ювенальных прокуроров сообщают, что 467 детей погибли, а более 944 получили ранения разной степени тяжести.

Однако, эти цифры еще не окончательны. Работа по установлению точных цифр продолжается в местах, где ведутся боевые действия, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Больше всего пострадавших детей зафиксировано в Донецкой области — 448, Харьковской — 275, Киевской — 127, Херсонской — 94, Запорожской — 88, Николаевской — 85, Черниговской — 68, Луганской — 66 и Днепропетровской — 66.

Напомним, что по состоянию на 1 апреля, в Украине в результате военных действий россии погибли почти 500 детей. Но около 1000 детей получили ранения разной степени тяжести.