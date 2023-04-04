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Внаслідок війни в Україні постраждали майже 1000 дітей, — Офіс Генпрокурора

4 квітня 2023 09:23
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Діти війни
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Україна продовжує страждати від повномасштабної збройної агресії рф, і страшні наслідки цього конфлікту продовжують поширюватися на мирне населення, зокрема на дітей. За останніми офіційними даними, понад 1411 дітей постраждали внаслідок цієї агресії.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

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Постраждалі діти

Офіційні звіти від ювенальних прокурорів повідомляють, що 467 дітей загинули, а понад 944 дістали поранення різного ступеня тяжкості.

Однак ці цифри ще не остаточні. Робота зі встановлення точних цифр триває у місцях, де ведуться бойові дії, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждалих дітей зафіксовано у Донецькій області — 448, Харківській — 275, Київській — 127, Херсонській — 94, Запорізькій — 88, Миколаївській — 85, Чернігівській — 68, Луганській — 66 та Дніпропетровській — 66.

Нагадаємо, що станом на 1 квітня, в Україні внаслідок військових дій Росії загинули майже 500 дітей. Але близько 1000 дітей отримали поранення різного ступеня важкості.

 

 

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