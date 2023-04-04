Внаслідок війни в Україні постраждали майже 1000 дітей, — Офіс Генпрокурора
Україна продовжує страждати від повномасштабної збройної агресії рф, і страшні наслідки цього конфлікту продовжують поширюватися на мирне населення, зокрема на дітей. За останніми офіційними даними, понад 1411 дітей постраждали внаслідок цієї агресії.
Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.
Постраждалі діти
Офіційні звіти від ювенальних прокурорів повідомляють, що 467 дітей загинули, а понад 944 дістали поранення різного ступеня тяжкості.
Однак ці цифри ще не остаточні. Робота зі встановлення точних цифр триває у місцях, де ведуться бойові дії, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
Найбільше постраждалих дітей зафіксовано у Донецькій області — 448, Харківській — 275, Київській — 127, Херсонській — 94, Запорізькій — 88, Миколаївській — 85, Чернігівській — 68, Луганській — 66 та Дніпропетровській — 66.
Нагадаємо, що станом на 1 квітня, в Україні внаслідок військових дій Росії загинули майже 500 дітей. Але близько 1000 дітей отримали поранення різного ступеня важкості.