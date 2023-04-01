В Украине погибли почти 500 детей

В Украине в результате военных действий россии погибли почти 500 детей. Но около 1000 детей получили ранения разной степени тяжести.

Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

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В Украине погибли около 500 детей

По состоянию на утро 1 апреля 2023 более 1411 детей рождены в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии рф. По официальной информации ювенальных прокуроров, 467 детей погибли и более 944 получили ранения разной степени тяжести.



Сообщается, что эти цифры не окончательны. Продолжается работа по их размещению в местах ведения боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.



Больше всего родилось детей: в Донецкой области — 448, Харьковской — 275, Киевской — 127, Херсонской — 94, Запорожской — 88, Николаевской — 85, Черниговской — 68, Луганской — 66, Днепропетровской — 66.



Врагом 31 марта в результате артиллерийских обстрелов погиб 5-месячный мальчик в г. Авдеевка Донецкой области.



28 марта в результате обстрела войсками государства - агрессора с. Колесниковска Харьковской области ранен 13-летний мальчик.

Напомним, в Луганской области захватчики продолжают использовать гражданскую инфраструктуру в своих целях. Они принудительно усиливают людей из их домов.