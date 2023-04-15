В результате вражеских обстрелов в Харькове пострадала пожилая женщина, — глава Харьковской ОВА

Поврежденное здание в результате вражеских обстрелов. Фото: Харьковская ОВА

В Харьковской области 14 апреля враг продолжал терроризировать обстрелами гражданское население приграничных городов и сел Харьковского, Чугуевского и Купянского районов. В области минная опасность остается высокой.

Об этом информирует глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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В результате обстрелов Волчанска повреждено медицинское учреждение. 62-летняя работница заведения получила ранения и была госпитализирована в состоянии средней тяжести. Здание заведения потерпело существенные разрушения. Кроме того, в Волчанске обстрелами повреждены пять частных жилых домов.

Кроме того, под вражескими обстрелами вчера находились Старица, Стрелеча, Двуречная, Красное Первое и другие населенные пункты.

Поврежденное здание в результате вражеской атаки. Фото: Харьковская ОВА

В Изюмском районе во время восстановительных работ подорвался и получил ранение 44-летний электромонтер Боровской РЭС. Госпитализирован в состоянии средней тяжести.

В Изюме на вражеском взрывном устройстве на рынке взорвалась 29-летняя женщина. Госпитализирована в состоянии средней тяжести.

В настоящее время продолжается разминирование, и за минувшие сутки пиротехники ГСЧС обезвредили 167 взрывоопасных предметов.

На линии столкновения продолжаются боевые действия. Защитники Харьковщины надежно удерживают свои позиции и сопротивляются российским оккупантам.

Напомним, что 13 апреля российские оккупанты обстреляли село Кучеривка Купянского района Харьковской области. В результате вражеской атаки получили ранения трое мужчин.