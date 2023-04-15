Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Война arrow В результате вражеских обстрелов в Харькове пострадала пожилая женщина, — глава Харьковской ОВА arrow

В результате вражеских обстрелов в Харькове пострадала пожилая женщина, — глава Харьковской ОВА

15 апреля 2023 10:09
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач
В результате вражеских обстрелов в Харькове пострадала пожилая женщина, — глава Харьковской ОВА
Поврежденное здание в результате вражеских обстрелов. Фото: Харьковская ОВА
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач

В Харьковской области 14 апреля враг продолжал терроризировать обстрелами гражданское население приграничных городов и сел Харьковского, Чугуевского и Купянского районов. В области минная опасность остается высокой.

Об этом информирует глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Читайте также:

Обстрел Харьковщины

В результате обстрелов Волчанска повреждено медицинское учреждение. 62-летняя работница заведения получила ранения и была госпитализирована в состоянии средней тяжести. Здание заведения потерпело существенные разрушения. Кроме того, в Волчанске обстрелами повреждены пять частных жилых домов.

Кроме того, под вражескими обстрелами вчера находились Старица, Стрелеча, Двуречная, Красное Первое и другие населенные пункты.

обстрелы Харькова
Поврежденное здание в результате вражеской атаки. Фото: Харьковская ОВА

В Изюмском районе во время восстановительных работ подорвался и получил ранение 44-летний электромонтер Боровской РЭС. Госпитализирован в состоянии средней тяжести.

В Изюме на вражеском взрывном устройстве на рынке взорвалась 29-летняя женщина. Госпитализирована в состоянии средней тяжести.

В настоящее время продолжается разминирование, и за минувшие сутки пиротехники ГСЧС обезвредили 167 взрывоопасных предметов.

На линии столкновения продолжаются боевые действия. Защитники Харьковщины надежно удерживают свои позиции и сопротивляются российским оккупантам.

Напомним, что 13 апреля российские оккупанты обстреляли село Кучеривка Купянского района Харьковской области. В результате вражеской атаки получили ранения трое мужчин.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

15:46 Каменских впервые прокомментировала развод с Потапом: рэпер не стал молчать

13:06 В Институте демографии сообщили, что Украина находится на грани смены этнического состава нации

12:45 Когда сажать картошку в апреле 2023 года: лучшие даты и важные нюансы

23:13 Курс изменится: что будет с долларом перед Пасхой

17:31 Усик с женой покинули Украину: опубликован прощальный снимок

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

11:45 Мудрик может уйти из "Челси": на украинца претендуют два клуба

13:36 Какие денежные выплаты гарантирует государство военным после демобилизации в 2023 году: список

06:23 20 тыс. гривен к пенсии: кому из пенсионеров могут доплатить такую сумму

09:52 Число ликвидированных оккупантов приближается к 180 тысячам: Генштаб обнародовал новую статистику

15:55 Кто из мужчин сможет получить отсрочку от службы на пять лет: закон

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB