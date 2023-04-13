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Росіяни з "Градів" обстріляли Харківську область: відомо про трьох поранених

13 квітня 2023 19:37
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Росіяни з "Градів" обстріляли Харківську область: відомо про трьох поранених
Рятувальники ліквідовують пожежу після російського обстрілу Куп'янського району. Фото: ГУ ДСНС у Харківській області
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 13 квітня, російські окупанти обстріляли село Кучерівка Куп’янського району Харківської області. Внаслідок ворожої атаки отримали поранення троє чоловіків.

Про це повідомляє ГУ ДСНС у Харківській області.

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Деталі

"13 квітня о 12:30 на номер "101" надійшло повідомлення про пожежу у селі Кучерівка Куп’янського району, яку спричинив ворожий обстріл РСЗВ Град", — йдеться у повідомленні.

До місця виклику було направлено два оперативні відділення рятувальників 44-ї Державної пожежно-рятувальної частини. На момент їх прибуття на дорозі горів трактор та причеп.

У ДСНС розповіли, що внаслідок російського обстрілу поранено трьох людей. Чоловіків доставили до обласної клінічної лікарні.

Рятівники оперативно ліквідували пожежу, яку спричинив обстріл РФ.

Последствия российского обстрела
Наслідки російського обстрілу в Куп'янському районі. Фото: ГУ ДСНС у Харківській області
Последствия российского обстрела
Наслідки російського обстрілу в Куп'янському районі. Фото: ГУ ДСНС у Харківській області
Последствия российского обстрела
Наслідки російського обстрілу в Куп'янському районі. Фото: ГУ ДСНС у Харківській області

Нагадаємо, сьогодні, 13 квітня, російські окупанти атакували Херсонську область. Вони обстріляли місто Херсон та село Зміївка Бериславського району.

Також ми писали, що російські окупаційні війська у ніч з 12 на 13 квітня обстріляли ракетами Слов’янськ. Ніхто з місцевих мешканців не постраждав, але є руйнування інфраструктури.

Додамо, 12 квітня російські військові вкотре атакували Запорізьку область. Вони обстріляли два населені пункти. Під ворожим вогнем опинилися міста Оріхів та Гуляйполе. 

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