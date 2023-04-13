Росіяни з "Градів" обстріляли Харківську область: відомо про трьох поранених
Сьогодні, 13 квітня, російські окупанти обстріляли село Кучерівка Куп’янського району Харківської області. Внаслідок ворожої атаки отримали поранення троє чоловіків.
Про це повідомляє ГУ ДСНС у Харківській області.
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"13 квітня о 12:30 на номер "101" надійшло повідомлення про пожежу у селі Кучерівка Куп’янського району, яку спричинив ворожий обстріл РСЗВ Град", — йдеться у повідомленні.
До місця виклику було направлено два оперативні відділення рятувальників 44-ї Державної пожежно-рятувальної частини. На момент їх прибуття на дорозі горів трактор та причеп.
У ДСНС розповіли, що внаслідок російського обстрілу поранено трьох людей. Чоловіків доставили до обласної клінічної лікарні.
Рятівники оперативно ліквідували пожежу, яку спричинив обстріл РФ.
Нагадаємо, сьогодні, 13 квітня, російські окупанти атакували Херсонську область. Вони обстріляли місто Херсон та село Зміївка Бериславського району.
Також ми писали, що російські окупаційні війська у ніч з 12 на 13 квітня обстріляли ракетами Слов’янськ. Ніхто з місцевих мешканців не постраждав, але є руйнування інфраструктури.
Додамо, 12 квітня російські військові вкотре атакували Запорізьку область. Вони обстріляли два населені пункти. Під ворожим вогнем опинилися міста Оріхів та Гуляйполе.