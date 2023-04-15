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Внаслідок ворожих обстрілів в Харкові постраждала літня жінка, — голова Харківської ОВА

15 квітня 2023 10:09
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач
Внаслідок ворожих обстрілів в Харкові постраждала літня жінка, — голова Харківської ОВА
Пошкоджена будівля внаслідок ворожого обстрілу. Фото: Харківська ОВА
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач

На Харківщині, 14 квітня, ворог продовжував тероризувати обстрілами цивільне населення прикордонних міст і сіл Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів. В області залишається високою мінна небезпека.

Про це інформує голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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Внаслідок обстрілів Вовчанська пошкоджено медичний заклад. 62-річна працівниця закладу отримала поранення та була госпіталізована в стані середньої тяжкості. Будівля закладу зазнала суттєвих руйнувань. Крім того, у Вовчанську обстрілами пошкоджено п'ять приватних житлових будинків.

Крім того, під ворожими обстрілами вчора перебували Стариця, Стрілеча, Дворічна, Красне перше та інші населені пункти.

обстріли Харкова
Пошкоджена будівля внаслідок ворожої атаки. Фото: Харківська ОВА

В Ізюмському районі під час відновлювальних робіт підірвався та отримав поранення 44-річний електромонтер Борівської РЕС. Госпіталізований в стані середньої тяжкості.

В Ізюмі на ворожому вибуховому пристрої на ринку підірвалася 29-річна жінка. Госпіталізована в стані середньої тяжкості.

Наразі триває розмінування і за минулу добу піротехніки ДСНС знешкодили 167 вибухонебезпечних предметів.

На лінії зіткнення тривають бойові дії. Захисники Харківщини надійно утримують свої позиції та чинять спротив російським окупантам. 

Нагадаємо, що 13 квітня, російські окупанти обстріляли село Кучерівка Куп’янського району Харківської області. Внаслідок ворожої атаки отримали поранення троє чоловіків.

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