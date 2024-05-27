В результате вражеской атаки на Черниговщине есть раненые

Раненая женщина в результате атаки РФ в Черниговской области. Фото: Нацполиция

Сегодня, 27 мая, в результате вражеских ударов по двум селам приграничья Черниговской области двое жителей получили ранения. Полиция помогает эвакуировать потерпевших в больницу и фиксирует обстоятельства военных преступлений россиян.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Украины в понедельник, 27 мая.

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В результате вражеских ударов по двум селам Семеновской общины Новгород-Северского района, что на приграничные Черниговщины, два человека получили ранения.

Днем 27 мая благодаря дрону враг сбросил взрывчатку на сельскохозяйственное здание, рядом находился 38-летний мужчина. В результате взрыва местный получил травмы и был госпитализирован в больницу.

Последствия атаки неприятеля на Черниговщине. Фото: Нацполиция

"Буквально через час россияне попали из артиллерии еще по одному селу Семеновской громады и ранили пожилую женщину. Полицейские помогли эвакуировать пострадавшую в больницу. В результате вражеских ударов также произошло возгорание нескольких жилых домов", — говорится в сообщении.

В результате ударов РФ на Черниговщине произошло возгорание жилых домов. Фото: Нацполиция

Полиция зафиксировала последствия вражеских атак и собрала доказательства военных преступлений оккупантов.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия за месяц сбросила на Украину более трех тысяч авиабомб. Он призвал международных партнеров предоставить хотя бы семь систем Patriot для защиты гражданского населения.

Ранее мы писали, что количество жертв в результате российского авиаудара по строительному гипермаркету "Эпицентр" в Харькове возросло до 18 человек. Также удалось опознать тела 13 погибших.