Зеленський розповів, скільки авіабомб скинула Росія на Україну за місяць

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія за місяць скинула на Україну понад три тисячі авіабомб. Він закликав міжнародних партнерів надати хоча б сім систем Patriot для захисту цивільного населення.

Про це глава держави повідомив на пресконференції у понеділок, 27 травня.

Читайте також:

Росіяни скинули понад три тисячі КАБів на Україну

Зеленський наголосив, що російські атаки авіабомбами становлять серйозну проблему, оскільки Україна не має достатньо систем протиповітряної оборони (ППО), щоб ефективно протистояти такій кількості бомбардувань.

"Найголовніша проблема, яка сьогодні є — РФ застосовує більше ніж 3 тисячы КАБів просто по людях на місяць. Ми вважаємо, що в наступному місяці може бути 3,5 тисячі, в цьому місяці — 3 200. Просто на голови людям прилітають тисячі авіабомб. Як з цим боротися? Немає достатньої кількості ракет ППО, щоб зупинити тисячі авіабомб на місяць", — заявив президент.

Зеленський закликав міжнародну спільноту надати додаткові системи ППО, зокрема системи Patriot, щоб захистити Харків та інші міста від атак окупантів.

"Ми просимо світ хоча б допомогти з додатковими сімома системами Patriot. Нам тільки для Харкова потрібно хоча б дві системи. Тому що РФ ці бомби використовує з літаків, і якщо у вас є сучасні системи Patriot, ці літаки не зможуть підлітати так близько", — зазначив глава держави

Він підкреслив, що це необхідно для оборони, а не для наступу, і закликав партнерів розуміти важливість такої допомоги.

"Я не говорю про десятки систем, щоб закрити небо над Україною, я говорю про те, щоб хоча б не надавати можливості РФ використовувати авіабомби. Навіть ті партнери, які бояться давати ту чи іншу зброю повинні розуміти, що ППО — це оборона, а не наступ. Це захист, а не наступ", — додав Зеленський.

Нагадаємо, Україна та Іспанія підписали двосторонню Угоду про співробітництво у сфері безпеки. Вона спрямована на підтримку озброєнь та допомогу в реконструкції і розмінуванні.

Нещодавно український президент заявив, що російська агресія поширюватиметься, якщо її не зупинити. А для цього Україні потрібна вчасна й достатня підтримка від партнерів.