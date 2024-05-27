Внаслідок ворожої атаки на Чернігівщині є поранені

Поранена жінка внаслідок атаки РФ на Чернігівщині. Фото: Нацполіція

Сьогодні, 27 травня, внаслідок ворожих ударів по двох селах прикордоння Чернігівської області двоє мешканців зазнали поранень. Поліція допомагає евакуювати потерпілих до лікарні та фіксує обставини воєнних злочинів росіян.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції України у понеділок, 27 травня.

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У результаті ворожих ударів по двох селах Семенівської громади Новгород-Сіверського району, що на прикордонні Чернігівщини, двоє осіб зазнали поранень.

Вдень 27 травня завдяки дрону ворог скинув вибухівку на сільськогосподарську будівлю, поруч знаходився 38-річний чоловік. Внаслідок вибуху місцевий зазнав травм та був госпіталізований до лікарні.

Наслідки атаки ворога на Чернігівщині. Фото: Нацполіція

"Буквально за годину росіяни поцілили з артилерії ще по одному селу Семенівської громади та поранили літню жінку. Поліцейські допомогли евакуювати постраждалу до лікарні. Внаслідок ворожих ударів також відбулося загоряння кількох житлових будинків", — йдеться в повідомленні.

Внаслідок ударів РФ на Чернігівщині відбулися загоряння житлових будинків. Фото: Нацполіція

Поліція зафіксувала наслідки ворожих атак та зібрала докази воєнних злочинів окупантів.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія за місяць скинула на Україну понад три тисячі авіабомб. Він закликав міжнародних партнерів надати хоча б сім систем Patriot для захисту цивільного населення.

Раніше ми писали, що кількість жертв внаслідок російського авіаудару по будівельному гіпермаркету "Епіцентр" у Харкові зросла до 18 осіб. Також вдалося опізнати тіла 13 загиблих.