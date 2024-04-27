Ночью дроны СБУ атаковали аэродром и НПЗ в Краснодарском крае РФ, — источники

Взрыв на вражеском НПЗ. Фото: скриншот

В ночь на субботу, 27 апреля, прогремели взрывы на военном аэродроме "Кущевск", а также на Ильском и Славянском нефтеперерабатывающих заводах в Краснодарском крае России. Сообщается, что удар был нанесен с помощью дронов Службы безопасности Украины.

Об этом сообщают источники Новини.LIVE.

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Атаки дронов на Краснодарский край

"В атаке на военный аэродром Служба безопасности поддержала Силы обороны и действовала совместно с ними", — говорится в сообщении.

Источники в СБУ сообщили, что там размещались десятки военных самолетов, РЛС и средства РЭБ.

Кроме того, БпЛА СБУ атаковали ректификационные и атмосферные колонны Ильского и Славянского НПЗ. Они являются ключевыми технологическими объектами заводов. После попадания на аэродроме и НПЗ начались пожары и произошла эвакуация персонала.

"СБУ продолжает эффективно отрабатывать по военным и инфраструктурным объектам в тылу врага, снижая потенциал России для ведения войны. У страны-террориста "хлопок" пылает и будет пылать", — отметил информированный источник.

Атака дронов СБУ на Краснодарский край. Фото: скриншот

Атака дронов СБУ на Краснодарский край. Фото: скриншот

Ранее мы сообщали, что в СБУ отреагировали на угрозы руководителя КГБ Беларуси атаковать больницы Киева.

Напоминаем, что СБУ "отключает" вражеские комплексы наблюдения и средства РЭБ на фронте. В свою очередь, военные прицельно все уничтожают с помощью дронов.