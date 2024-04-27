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Вночі дрони СБУ атакували аеродром та НПЗ у Краснодарському краї РФ, — джерела

27 квітня 2024 11:52
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Вночі дрони СБУ атакували аеродром та НПЗ у Краснодарському краї РФ, — джерела
Вибух на ворожому НПЗ. Фото: скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

В ніч на суботу, 27 квітня, пролунали вибухи на військовому аеродромі "Кущевск", а також на Ільському та Слов’янському нафтопереробному заводі в Краснодарському краї Росії. Повідомляється, що удар було здійснено за допомогою дронів Служби безпеки України.

Про це повідомляють джерела Новини.LIVE.

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"В атаці на військовий аеродром Служба безпеки підтримала Сили оборони і діяла спільно з ними", — говориться у повідомленні.

Джерела в СБУ повідомили, що там розміщувалися десятки військових літаків, РЛС та засоби РЕБ.

Окрім того, БпЛА СБУ атакували ректифікаційні та атмосферні колони Ільського та Слов’янського НПЗ. Вони є ключовими технологічними об'єктами заводів. Після влучань на аеродромі та НПЗ почалися пожежі та відбулася евакуація персоналу.

"СБУ продовжує ефективно відпрацьовувати по військових та інфраструктурних об‘єктах в тилу ворога, знижуючи потенціал росії для ведення війни. В країни-терориста "бавовна" палає і буде палати", — зазначило поінформоване джерело.

обстріл
Атака дронів СБУ на Краснодарський край. Фото: скриншот
обстріл
Атака дронів СБУ на Краснодарський край. Фото: скриншот

Раніше ми повідомляли, що в СБУ відреагували на погрози керівника КДБ Білорусі атакувати лікарні Києва.

Нагадуємо, що СБУ "відключає" ворожі комплекси спостереження та засоби РЕБ на фронті. Своєю чергою військові прицільно все знищують за допомогою дронів.

СБУ
росія
війна
НПЗ
Україна
дрони

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