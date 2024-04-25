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В СБУ показали, як кіберфахівці допомогають нищити техніку окупантів

25 квітня 2024 07:46
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
В СБУ показали, як кіберфахівці допомогають нищити техніку окупантів
Знищення російської техніки. Фото: скриншот з відео
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Кіберфахівці Служби безпеки "відключають" ворожі комплекси спостереження та засоби РЕБ на фронті. Своєю чергою військові прицільно все знищують за допомогою дронів.

Про це повідомила пресслужба силового відомства у середу, 24 квітня, та показали відповідне відео. 

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У відомстві розповіли, що за допомогою дронів-камікадзе спецпризначенці регулярно нищать комплекси відеотепловізійного і технічного спостереження "Муром", "Гренадер" і "Пергам". Окупанти використовують їх для виявлення українських захисників і коригування артилерійських ударів. 

Окрім того, кіберфахівці СБУ спалюють засоби радіоелектронної боротьби, призначені для придушення зв'язку, а також іншу ворожу техніку. Так, вони знищили:

  • 15 комплексів спостереження;
  • 28 засобів РЕБ і РЕР, серед яких: "Силок-01", "Поле-21", "Стриж", Р-330Ж "Житель";
  • чотири вузли зв’язку ворога;
  • 27 одиниць автомобільної та спеціалізованої техніки;
  • шість танків;
  • п'ять гаубиць Д-30;
  • п'ять ББМ;
  • три САУ;
  • 7 120-мм мінометів з розрахунками та інше. 

Нагадаємо, бійці Сил спеціальних операцій за тиждень роботи на Донецькому напрямку виявили та знищили 11 росіян та їхню важку техніку за допомогою FPV-дронів.

Також ми писали, що аеророзвідники бригади "Сталевий кордон" за допомогою БпЛА знищили ворожий командно-спостережний пункт. 

Крім того, бійці Третьої штурмової знищили три гармати, міномет, РЕБ та піхоту окупантів за допомогою ударних дронів. 

СБУ
військова техніка
дрони
кібервійна
війна в Україні
втрати окупантів

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