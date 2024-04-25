В СБУ показали, як кіберфахівці допомогають нищити техніку окупантів
Кіберфахівці Служби безпеки "відключають" ворожі комплекси спостереження та засоби РЕБ на фронті. Своєю чергою військові прицільно все знищують за допомогою дронів.
Про це повідомила пресслужба силового відомства у середу, 24 квітня, та показали відповідне відео.
У відомстві розповіли, що за допомогою дронів-камікадзе спецпризначенці регулярно нищать комплекси відеотепловізійного і технічного спостереження "Муром", "Гренадер" і "Пергам". Окупанти використовують їх для виявлення українських захисників і коригування артилерійських ударів.
Окрім того, кіберфахівці СБУ спалюють засоби радіоелектронної боротьби, призначені для придушення зв'язку, а також іншу ворожу техніку. Так, вони знищили:
- 15 комплексів спостереження;
- 28 засобів РЕБ і РЕР, серед яких: "Силок-01", "Поле-21", "Стриж", Р-330Ж "Житель";
- чотири вузли зв’язку ворога;
- 27 одиниць автомобільної та спеціалізованої техніки;
- шість танків;
- п'ять гаубиць Д-30;
- п'ять ББМ;
- три САУ;
- 7 120-мм мінометів з розрахунками та інше.
Нагадаємо, бійці Сил спеціальних операцій за тиждень роботи на Донецькому напрямку виявили та знищили 11 росіян та їхню важку техніку за допомогою FPV-дронів.
Також ми писали, що аеророзвідники бригади "Сталевий кордон" за допомогою БпЛА знищили ворожий командно-спостережний пункт.
Крім того, бійці Третьої штурмової знищили три гармати, міномет, РЕБ та піхоту окупантів за допомогою ударних дронів.
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