В СБУ показали, як кіберфахівці допомогають нищити техніку окупантів

Знищення російської техніки. Фото: скриншот з відео

Кіберфахівці Служби безпеки "відключають" ворожі комплекси спостереження та засоби РЕБ на фронті. Своєю чергою військові прицільно все знищують за допомогою дронів.

Про це повідомила пресслужба силового відомства у середу, 24 квітня, та показали відповідне відео.

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У відомстві розповіли, що за допомогою дронів-камікадзе спецпризначенці регулярно нищать комплекси відеотепловізійного і технічного спостереження "Муром", "Гренадер" і "Пергам". Окупанти використовують їх для виявлення українських захисників і коригування артилерійських ударів.

Окрім того, кіберфахівці СБУ спалюють засоби радіоелектронної боротьби, призначені для придушення зв'язку, а також іншу ворожу техніку. Так, вони знищили:

15 комплексів спостереження;

28 засобів РЕБ і РЕР, серед яких: "Силок-01", "Поле-21", "Стриж", Р-330Ж "Житель";

чотири вузли зв’язку ворога;

27 одиниць автомобільної та спеціалізованої техніки;

шість танків;

п'ять гаубиць Д-30;

п'ять ББМ;

три САУ;

7 120-мм мінометів з розрахунками та інше.

Нагадаємо, бійці Сил спеціальних операцій за тиждень роботи на Донецькому напрямку виявили та знищили 11 росіян та їхню важку техніку за допомогою FPV-дронів.

Також ми писали, що аеророзвідники бригади "Сталевий кордон" за допомогою БпЛА знищили ворожий командно-спостережний пункт.

Крім того, бійці Третьої штурмової знищили три гармати, міномет, РЕБ та піхоту окупантів за допомогою ударних дронів.