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Ночью оккупанты атаковали Украину дронами — сколько воздушных целей удалось сбить

17 мая 2024 07:42
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В ночь на 17 мая Украину атаковали беспилотниками
Мобильная группа ПВО. Фото: Генштаб
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Российские войска в ночь на пятницу, 17 мая, атаковали дронами Украину. Силам противовоздушной обороны удалось сбить 20 вражеских беспилотников.

Об этом сообщает Командующий Воздушными силами Николай Олещук в Telegram.

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Ночью россияне запустили 20 ударных БпЛА типа Shahed из Приморско-Ахтарского и Курского районов в России.

К отражению воздушного нападения украинские силы привлекли истребительную авиацию, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы сил обороны и подразделения радиоэлектронной борьбы.

Во время противовоздушного боя были сбиты все 20 вражеских "шахедов" в небе над Харьковской, Полтавской, Винницкой, Одесской и Николаевской областями.

обстрел Украины 17 мая
Сбитые цели. Фото: Воздушные силы

Напомним, Россия за прошедшие сутки нанесла 438 ударов по Запорожской области. Под российским огнем оказались шесть населённых пунктов.

Также мы писали, что враг атаковал Харьков ракетами и дронами. В городе раздавались мощные взрывы.

беспилотники
обстрелы
оккупанты
ПВО
война в Украине
атака

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