В ночь на 17 мая Украину атаковали беспилотниками

Ночью оккупанты атаковали Украину дронами — сколько воздушных целей удалось сбить
Российские войска в ночь на пятницу, 17 мая, атаковали дронами Украину. Силам противовоздушной обороны удалось сбить 20 вражеских беспилотников.
Об этом сообщает Командующий Воздушными силами Николай Олещук в Telegram.
Атака дронов на Украину 17 мая
Ночью россияне запустили 20 ударных БпЛА типа Shahed из Приморско-Ахтарского и Курского районов в России.
К отражению воздушного нападения украинские силы привлекли истребительную авиацию, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы сил обороны и подразделения радиоэлектронной борьбы.
Во время противовоздушного боя были сбиты все 20 вражеских "шахедов" в небе над Харьковской, Полтавской, Винницкой, Одесской и Николаевской областями.
Напомним, Россия за прошедшие сутки нанесла 438 ударов по Запорожской области. Под российским огнем оказались шесть населённых пунктов.
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