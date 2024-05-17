В ночь на 17 мая Украину атаковали беспилотниками

Мобильная группа ПВО. Фото: Генштаб

Российские войска в ночь на пятницу, 17 мая, атаковали дронами Украину. Силам противовоздушной обороны удалось сбить 20 вражеских беспилотников.

Об этом сообщает Командующий Воздушными силами Николай Олещук в Telegram.

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Атака дронов на Украину 17 мая

Ночью россияне запустили 20 ударных БпЛА типа Shahed из Приморско-Ахтарского и Курского районов в России.

К отражению воздушного нападения украинские силы привлекли истребительную авиацию, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы сил обороны и подразделения радиоэлектронной борьбы.

Во время противовоздушного боя были сбиты все 20 вражеских "шахедов" в небе над Харьковской, Полтавской, Винницкой, Одесской и Николаевской областями.

Сбитые цели. Фото: Воздушные силы

Напомним, Россия за прошедшие сутки нанесла 438 ударов по Запорожской области. Под российским огнем оказались шесть населённых пунктов.

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