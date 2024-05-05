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Ночью оккупанты атаковали Украину "шахедами" — сколько целей удалось сбить силам ПВО

5 мая 2024 08:01
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Ночью оккупанты атаковали Украину "шахедами" — сколько целей удалось сбить силам ПВО
Работа украинских сил ПВО. Фото: Командование объединенных сил ВСУ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В ночь на воскресенье, 5 мая, российские оккупанты снова атаковали Украину 24 ударными беспилотниками типа Shahed-131/136. Они запускали их с северного и южного направлений.

Об этом сообщил командующий Воздушными силами Николай Олещук в Telegram.

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По словам Олещука, районы пусков были — Курская область и мыс Чауда — Крым.

"Воздушное нападение противника отражали зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил и мобильные огневые группы Сил обороны Украины", — рассказал он.

В результате боевой работы уничтожены 23 ударных БпЛА в Харьковской, Херсонской и Днепропетровской областях.

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Пост Олещука. Фото: t.me/ComAFUA
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Пост Олещука. Фото: скриншот

Напомним, в результате попадания "шахеда" в частный сектор Основянского района Харькова загорелись по меньшей мере три частных жилых дома. Предварительно никто из жителей города не пострадал.

Также ночью 5 мая пользователи сети сообщали о многочисленных взрывах в Днепре. Предварительно это могла быть работа ПВО.

война
ВСУ
беспилотники
Украина
обстрелы
оккупанты
дрон Шахид-136

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