Вночі окупанти атакували Україну "шахедами" — скільки цілей вдалося збити силам ППО

Робота українських сил ППО. Фото: Командування об'єднаних сил ЗСУ

У ніч на неділю, 5 травня, російські окупанти знову атакували Україну 24 ударними безпілотниками типу Shahed-131/136. Вони запускали їх з північного та південного напрямків.

Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук у Telegram.

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За словами Олещука, райони пусків були — Курська область та мис Чауда — Крим.

"Повітряний напад противника відбивали зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил та мобільні вогневі групи Сил оборони України", — розповів він.

В результаті бойової роботи знищено 23 ударних БпЛА у Харківській, Херсонській та Дніпропетровській областях.

Допис Олещука. Фото: t.me/ComAFUA

Допис Олещука. Фото: скриншот

Нагадаємо, внаслідок влучення "шахеда" у приватний сектор Основ'янського району Харкова загорілися щонайменше три приватні житлові будинки. Попередньо, ніхто з жителів міста не постраждав.

Також вночі 5 травня користувачі мережі повідомляли про численні вибухи у Дніпрі. Попередньо, це могла бути робота ППО.