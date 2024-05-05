Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Вночі окупанти атакували Україну "шахедами" — скільки цілей вдалося збити силам ППО arrow

Вночі окупанти атакували Україну "шахедами" — скільки цілей вдалося збити силам ППО

5 травня 2024 08:01
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Вночі окупанти атакували Україну "шахедами" — скільки цілей вдалося збити силам ППО
Робота українських сил ППО. Фото: Командування об'єднаних сил ЗСУ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У ніч на неділю, 5 травня, російські окупанти знову атакували Україну 24 ударними безпілотниками типу Shahed-131/136. Вони запускали їх з північного та південного напрямків.

Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук у Telegram.

Читайте також:

Скільки цілей вдалося збити українській ППО

За словами Олещука, райони пусків були — Курська область та мис Чауда — Крим.

"Повітряний напад противника відбивали зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил та мобільні вогневі групи Сил оборони України", — розповів він.

В результаті бойової роботи знищено 23 ударних БпЛА у Харківській, Херсонській та Дніпропетровській областях.

null
Допис Олещука. Фото: t.me/ComAFUA
null
Допис Олещука. Фото: скриншот

Нагадаємо, внаслідок влучення "шахеда" у приватний сектор Основ'янського району Харкова загорілися щонайменше три приватні житлові будинки. Попередньо, ніхто з жителів міста не постраждав. 

Також вночі 5 травня користувачі мережі повідомляли про численні вибухи у Дніпрі. Попередньо, це могла бути робота ППО. 

війна
ЗСУ
безпілотники
Україна
обстріли
окупанти
дрон Шахід-136

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:32 Екскомандир Азову запропонував альтернативний варіант чоловікам, які бояться мобілізації

28 квітня 2024

22:41Україна подала до Ради Європи заяву про частковий відступ від дотримання прав людини — деталі

26 квітня 2024
Новина з відео

18:52 Скандал на кордоні з Польщею — митники не пропускають автівки для ЗСУ

23 квітня 2024
Новина з відео

07:32 Коли українцям садити кукурудзу 2024 року — найкращі дати й цінні поради

3 травня 2024

11:27 ПриватБанк оновив правила щодо карток — що зміниться для клієнтів

28 квітня 2024

00:07 Представники ТЦК чергуватимуть на більшості блокпостів України, — Тарас Грень

3 травня 2024

00:16Обіцяв виготовити снаряди на заводі "Артем" — іноземець викрав 255 млн гривень

22 квітня 2024

19:53 Оновлення даних для ТЦК за кордоном — чи є загроза екстрадиції та мобілізації

09:29 Циганков розпочне наступний сезон не в Жироні — влітку буде трансфер

21 квітня 2024

23:56 Оновити військово-облікові дані можна без візиту до ТЦК — як це зробити