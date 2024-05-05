Вночі окупанти атакували Україну "шахедами" — скільки цілей вдалося збити силам ППО
У ніч на неділю, 5 травня, російські окупанти знову атакували Україну 24 ударними безпілотниками типу Shahed-131/136. Вони запускали їх з північного та південного напрямків.
Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук у Telegram.
Скільки цілей вдалося збити українській ППО
За словами Олещука, райони пусків були — Курська область та мис Чауда — Крим.
"Повітряний напад противника відбивали зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил та мобільні вогневі групи Сил оборони України", — розповів він.
В результаті бойової роботи знищено 23 ударних БпЛА у Харківській, Херсонській та Дніпропетровській областях.
Нагадаємо, внаслідок влучення "шахеда" у приватний сектор Основ'янського району Харкова загорілися щонайменше три приватні житлові будинки. Попередньо, ніхто з жителів міста не постраждав.
Також вночі 5 травня користувачі мережі повідомляли про численні вибухи у Дніпрі. Попередньо, це могла бути робота ППО.
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