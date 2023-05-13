Ночью РФ снова атаковала Украину: что известно
Ночью, 13 мая, Россия массово обстреливала украинские города. Захватчики избивали по гражданским объектам. От попаданий создавались пожары. В Киевской, Николаевской, Хмельницкой и Львовской областях были слышны взрывы. Все детали еще уточняются.
Об этом сообщают официальные источники областных и городских советов.
Киевская область
В субботу, 13 мая, в Киеве раздался взрыв. По словам местных жителей, около 00:30 прогремело на правом берегу столицы.
На месте инцидента начался пожар. Предварительно известно, что возле Александровской больницы взорвался автомобиль скорой помощи. .
"На территории Александрийской больницы произошло возгорание в автомобиле скорой медицинской помощи. Во время ликвидации пожара был обнаружен труп женщины (ориентировочно 92 года). Также была обнаружена женщина (ориентировочно 60 лет) с ожогами 1-2 степени", — сообщает Киевская городская военная администрация.
Пожар ликвидирован.
"Угроза атаки враждебных БпЛА. Силы ПВО работают по целям. Находитесь в укрытиях и других безопасных местах до окончания тревоги. Берегите себя и близких", — сообщили в Киевской ОВА.
Местных жителей призвали соблюдать информационную тишину и не фиксировать и не публиковать в Сеть военные работы.
Воздушная тревога
Затем сирены прозвучали в Сумской, Черниговской, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Херсонской, Николаевской, Одесской, Черкасской, Кировоградской областях. В Луганской области и во временно оккупированном Крыму воздушная тревога объявлена пока постоянно.
Николаевская область
Местные СМИ Николаева сообщили, что раздались взрывы во время воздушной тревоги. Предварительно, в городе сработало ПВО. По неподтвержденным данным, враг запустил ракеты в направлении города, говорится в мониторинговых чатах.
Впоследствии стало известно, что россияне избивали по гражданским объектам. Поднялся пожар на первом этаже жилого дома.
"Пожар на предприятии — спасатели работают. Рядом пострадали жилые дома. В одной из пятиэтажек выбиты практически все окна, пожары в трех квартирах. Насчет пострадавших – выясняем. Медики работают на месте. Также есть повреждения в учебном заведении", — сообщили в Николаевском городском совете.
Впоследствии стало известно, что в результате российской атаки трое пострадавших. Один из них госпитализирован, а еще двоим оказали помощь на месте.
Львовская область
В ночь на субботу, 13 мая, раздался взрыв во Львовской области. Депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич подтвердил, что в регионе действительно был слышен звук, похожий на взрыв.
Хмельницкая область
За ночь, 13 мая, в Хмельницком звуки взрывов прозвучали не менее трех раз. В Хмельницкой ОВА подтвердили информацию.
Напомним, что в большинстве регионов Украины этой ночью объявлена воздушная тревога. В Николаеве и Херсоне были слышны взрывы. В результате вражеской атаки в Николаеве произошло возгорание в многоэтажке и на одном гражданском объекте.