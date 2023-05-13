Ночью РФ снова атаковала Украину: что известно

Ликвидация пожара в Киевской области. Фото: КГГА

Ночью, 13 мая, Россия массово обстреливала украинские города. Захватчики избивали по гражданским объектам. От попаданий создавались пожары. В Киевской, Николаевской, Хмельницкой и Львовской областях были слышны взрывы. Все детали еще уточняются.

Об этом сообщают официальные источники областных и городских советов.

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Киевская область

В субботу, 13 мая, в Киеве раздался взрыв. По словам местных жителей, около 00:30 прогремело на правом берегу столицы.

На месте инцидента начался пожар. Предварительно известно, что возле Александровской больницы взорвался автомобиль скорой помощи. .

"На территории Александрийской больницы произошло возгорание в автомобиле скорой медицинской помощи. Во время ликвидации пожара был обнаружен труп женщины (ориентировочно 92 года). Также была обнаружена женщина (ориентировочно 60 лет) с ожогами 1-2 степени", — сообщает Киевская городская военная администрация.

Пожар ликвидирован.

"Угроза атаки враждебных БпЛА. Силы ПВО работают по целям. Находитесь в укрытиях и других безопасных местах до окончания тревоги. Берегите себя и близких", — сообщили в Киевской ОВА.

Местных жителей призвали соблюдать информационную тишину и не фиксировать и не публиковать в Сеть военные работы.

Воздушная тревога

Затем сирены прозвучали в Сумской, Черниговской, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Херсонской, Николаевской, Одесской, Черкасской, Кировоградской областях. В Луганской области и во временно оккупированном Крыму воздушная тревога объявлена пока постоянно.

Николаевская область

Местные СМИ Николаева сообщили, что раздались взрывы во время воздушной тревоги. Предварительно, в городе сработало ПВО. По неподтвержденным данным, враг запустил ракеты в направлении города, говорится в мониторинговых чатах.

Впоследствии стало известно, что россияне избивали по гражданским объектам. Поднялся пожар на первом этаже жилого дома.

"Пожар на предприятии — спасатели работают. Рядом пострадали жилые дома. В одной из пятиэтажек выбиты практически все окна, пожары в трех квартирах. Насчет пострадавших – выясняем. Медики работают на месте. Также есть повреждения в учебном заведении", — сообщили в Николаевском городском совете.

Впоследствии стало известно, что в результате российской атаки трое пострадавших. Один из них госпитализирован, а еще двоим оказали помощь на месте.

Львовская область

В ночь на субботу, 13 мая, раздался взрыв во Львовской области. Депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич подтвердил, что в регионе действительно был слышен звук, похожий на взрыв.

Хмельницкая область

За ночь, 13 мая, в Хмельницком звуки взрывов прозвучали не менее трех раз. В Хмельницкой ОВА подтвердили информацию.

Напомним, что в большинстве регионов Украины этой ночью объявлена воздушная тревога. В Николаеве и Херсоне были слышны взрывы. В результате вражеской атаки в Николаеве произошло возгорание в многоэтажке и на одном гражданском объекте.