Вночі РФ знову атакувала Україну: що відомо

Ліквідація пожежі на Київщині. Фото: КМДА

Вночі, 13 травня, Росія масово обстрілювала українські міста. Загарбники били по цивільним об'єктам. Від влучань створювались пожежі. У Київській, Миколаївській, Хмельницькій та Львівській областях було чутно вибухи. Всі деталі ще уточнюються.

Про це повідомляють офіційні джерела обласних та міських рад України.

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Київська область

У суботу, 13 травня, у Києві пролунав вибух. За словами місцевих мешканців близько 00:30 прогриміло на правому березі столиці.

На місці інциденту розпочалася пожежа. Попередньо відомо, що біля Олександрівської лікарні вибухнула автівка швидкої допомоги. .

"На території Олександрійської лікарні сталося загорання в автомобілі швидкої медичної допомоги. Під час ліквідації пожежі було виявлено труп жінки (орієнтовно 92 роки). Також було виявлено жінку (орієнтовно 60 років) з опіками 1-2 ступені", — повідомляє Київська міська військова адміністрація.

Пожежу ліквідовано.

"Загроза атаки ворожих БпЛА. Сили ППО працюють по цілях Перебувайте в укриттях та інших безпечних місцях до закінчення тривоги. Бережіть себе та близьких", — повідомили в Київській ОВА.

Місцевих мешканців закликали дотримуватися інформаційної тиші та не фіксувати й не публікувати в Мережу військові роботи.

Повітряна тривога

Згодом сирени пролунали в Сумській, Чернігівській, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Херсонській, Миколаївській, Одеській, Черкаській, Кіровоградській областях. На Луганщині та в тимчасово окупованому Криму повітряна тривога оголошена поки що постійно.

Миколаївська область

Місцеві ЗМІ Миколаєва повідомили, що пролунали вибухи під час повітряної тривоги. Попередньо, у місті спрацювала ППО. За непідтвердженими даними, ворог запустив ракети в напрямку міста, йдеться в моніторингових чатах.

Згодом стала відомо, що росіяни били по цивільним об'єктам. Здійнялась пожежа на першому поверсі житлового будинку.

"Пожежа на підприємстві — рятувальники працюють. Поруч постраждали житлові будинки. В одній із п’ятиповерхівок вибиті практично всі вікна, пожежі в трьох квартирах. Щодо постраждалих - з’ясовуємо. Медики працюють на місці. Також є пошкодження у навчальному закладі", — повідомили в Миколаївській міській раді.

Згодом стало відомо, що внаслідок російської атаки є троє постраждалих. Одного з них госпіталізували, а ще двом надали допомогу на місці.

Львівська область

У ніч проти суботи, 13 травня, пролунав вибух у Львівській області. Депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич підтвердив, що у регіоні дійсно було чутно звук, схожий на вибух.

Хмельницька область

За ніч, 13 травня, у Хмельницькому звуки вибухів пролунали щонайменше тричі.У Хмельницькій ОВА підтвердили інформацію.

Нагадаємо, що у більшості регіонів України цієї ночі оголошено повітряну тривогу. У Миколаєві та Херсоні було чути вибухи. Внаслідок ворожої атаки у Миколаєві сталося займання у багатоповерхівці та на одному цивільному об'єкті.