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Ночью россияне обстреляли несколько громад Сумской области, — военная администрация

4 апреля 2023 09:40
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Российский оккупант
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В ночь на 4 апреля 2023 года российские военные совершили обстрелы двух громад — Середино-Будской и Эсманской Сумской области. В результате артобстрела по центральной части города Середина-Буда ранения получили трое граждан. 

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация.

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В сообщении говорится, что были повреждены здания Дома культуры и административного здания. В громаде Эсманского района также был зафиксирован артобстрел, но к счастью, без жертв и последствий.

Данные обстрелы являются очередным нарушением перемирия, достигнутого после многочисленных переговоров и усилий международного сообщества для урегулирования конфликта между Россией и Украиной. Такие нападения на мирное население, включая ранение и убийство граждан, а также разрушение жилых и общественных зданий, являются грубым нарушением международного гуманитарного права и могут рассматриваться как преступления против человечности.

Напомним, что 2 апреля в Сумской области российские оккупанты обстреляли молоковоз, в результате чего водитель и пассажирка погибли. Полиция начала расследование.

 

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