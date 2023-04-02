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В Сумской области оккупанты обстреляли молоковоз: есть погибшие

2 апреля 2023 15:17
- Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
В результате обстрела россиянами погибли два человека
- Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

В Сумской области российские оккупанты обстреляли молоковоз, в результате чего водитель и пассажирка погибли. Полиция начала расследование.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора в Telegram-канале .

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"При процессуальном руководстве Конотопской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины)", — говорится в сообщении.

По информации следствия, 2 апреля 2023 около 04:00 оккупанты прицельно обстреляли автомобиль-молоковоз, двигавшийся по дороге в с. Бунякино Новослободской территориальной общины Конотопского района. От полученных повреждений водитель и пассажир погибли.

Отмечается, что после надлежащего документирования последствий обстрела и изъятия улик материалы уголовного производства будут переданы в Управление СБУ в Сумской области.

Последствия обстрела молоковоза в Сумской области

Последствия обстрела молоковоза в Сумской области

Последствия обстрела молоковоза в Сумской области

Последствия обстрела молоковоза в Сумской области

Напомним, что российские войска продолжают нарушать перемирие и обстреливают границы Черниговской и Сумской областей Украины.

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