В Сумской области оккупанты обстреляли молоковоз: есть погибшие
В Сумской области российские оккупанты обстреляли молоковоз, в результате чего водитель и пассажирка погибли. Полиция начала расследование.
Об этом сообщает Офис Генерального прокурора в Telegram-канале .
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"При процессуальном руководстве Конотопской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины)", — говорится в сообщении.
По информации следствия, 2 апреля 2023 около 04:00 оккупанты прицельно обстреляли автомобиль-молоковоз, двигавшийся по дороге в с. Бунякино Новослободской территориальной общины Конотопского района. От полученных повреждений водитель и пассажир погибли.
Отмечается, что после надлежащего документирования последствий обстрела и изъятия улик материалы уголовного производства будут переданы в Управление СБУ в Сумской области.
Напомним, что российские войска продолжают нарушать перемирие и обстреливают границы Черниговской и Сумской областей Украины.